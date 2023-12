El Alto: Acusan a dirigente gremial Felipe Quispe de canjear fideos por firmas

La presidenta de la Federación de Padres de Familia (Fedepaf) de El Alto, Jenny Arce, acusa al dirigente de los Gremiales del Norte, Felipe Quispe Laura, de estar recolectando “firmas a cambio de fideos” en su intención de llegar al referéndum revocatorio.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Sí pues, si una persona pasa por los puntos de recolección de firmas. La gente del señor Felipe Quispe Laura te dice, ‘pasada por favor hermano. Ayúdanos con una firmita. Te vamos a regalar una bolsita de fideo”. Eso lo hemos visto en la mayoría de sus mesas”, denunció la dirigenta de la Fedepaf al reportar que ni con fideos logran concentrar multitudes.

Arce calificó de “medida desesperada” lo que hace Felipe Quispe Laura al ofrecer “bolsitas de fideo” a diestra y siniestra, por la poca afluencia de gente que hay en algunos puntos de recolección de firmas.

“El primer día han dicho que eran largas filas. A lo mucho nosotros vimos unas 50 personas máximo. Ahora vemos que no es necesario que nadie les diga nada. Ellos solitos se están quemando. Así que el señor Felipe Quispe, ahora ofrece a todas las personas que pasan por esos lugares, bolsitas de fideos, porque no sabe cómo llenar sus libritos”, explicó.

A ocho días del inicio de la recolección de firmas en contra de la alcaldesa, Eva Copa, supuestamente las cosas no andan bien como esperaba Quispe Laura, quien debe de presentar en menos de 90 días cerca de 250 mil firmas sin errores y fallas ante el Tribunal Departamental Electoral (TSE).

“Lo que hace el señor Felipe Quispe ya da risa. La población de El Alto no son mil personas, no son dos mil personas. La población de El Alto somos casi un millón de habitantes. Así que el señor que vaya no más haciéndose a la idea de que su revocatorio va ser un fracaso total”, aseveró.

INTERÉS PERSONAL

La máxima representante de los padres de familia, Jenny Arce, cree que Felipe Quispe Laura, usa como excusa la revocatoria, para luego lanzarse como candidato a concejal en 2025. “Parece que lo que busca el señor Felipe Quispe Laura, es ser concejal y la señora Wilma Alanoca, quiere ser a toda costa alcaldesa, porque ambos están juntos. Tal vez esa es su intención y usa la revocatoria como excusa”, ratificó.

Por esa razón, la dirigente Jenny Arce le dio todo el respaldo a la alcaldesa Eva Copa y lamentó que políticos del Chapare y concejales “radicales” del MAS, ataquen a “una autoridad joven y mujer alteña como la hermana Copa, que a diferencia de muchos no escapó del país, ni se escondió detrás de una embajada. Se quedó a dar la cara por Bolivia y por el pueblo alteño”.

NO SE RINDE

En contrapartida, el dirigente de los Gremiales del Norte, Felipe Quispe Laura, afirmó que la recolección de firmas avanza “viento en popa” y que cada día, más organizaciones se suman y aportan.

“Para nosotros la recolección de firmas ha sido un éxito y ha habido mayor participación de gente en los últimos días. Las organizaciones sociales como Fejuve, transportistas, gremiales y padres de familia han acudido a firmar y dar su apoyo a la revocatoria”, afirmó la semana pasada.