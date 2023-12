Hasta finales de año, el Banco Central de Bolivia (BCB) prevé adquirir cerca de tres toneladas de oro a los productores nacionales, entre ellos a los mineros cooperativistas auríferos, lo que permitirá reponer la disminución de las Reservas Internacionales Netas (RIN).

El subgerente de Análisis Económico del BCB, Pablo Cachaga, informó que desde julio a la fecha se compraron 2,5 toneladas de oro luego de la aprobación y reglamentación de la Ley 1503, de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, que dio vía libre a la compra del metal.

“Tenemos dos estrategias, una de corto plazo que es la vinculada a la compra de oro, estamos previendo comprar oro este año más o menos media tonelada más, vamos a alcanzar casi tres toneladas”, sostuvo en entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Entre el 7 de julio, cuando se reglamentó la Ley 1503, y el 20 de octubre, el Banco Central compró 1.019 kilos de oro fino, un poco más de una tonelada. La adquisición en este periodo muestra que la norma se constituye en un instrumento efectivo para reponer y fortalecer las reservas del país.

En ese periodo, con la norma en vigencia, según el análisis del BCB, el ente emisor consiguió comprar un promedio de 339 kilos mensuales, muy por encima de los cinco kilos de oro fino por mes en promedio obtenidos entre 2011 y 2022.

Cachaga sostuvo que esa política es parte de las estrategias que ejecuta el Gobierno, una de corto plazo, con la compra de oro, y la otra, de profundizar la sustitución de importaciones con la industrialización.

El parágrafo 2 del artículo 9 de la Ley del Oro establece lo siguiente: “El Banco Central de Bolivia deberá mantener un mínimo de veintidós (22) toneladas de reservas de oro de las Reservas Internacionales, computable semestralmente”, por lo que adquiere el metal de los productores.

En ese marco, Sergio Colque, asesor de Política Económica del BCB, aseguró que el ente emisor mantiene las 22 toneladas de oro mínimas que exige la Ley del Oro 1503, pese a los cuestionamientos luego de conocerse los datos de la disminución de las RIN.

Reservas

Hasta el 31 de agosto de este año, las reservas cayeron en un 43,4%, de $us 3.796,2 millones, al cierre de diciembre de 2022, a $us 2.147,3 millones, la cifra más baja en 17 años.

De los $us 2.147,3 millones, $us 1.629,7 millones corresponden a oro, $us 437,9 millones a divisas, $us 45 millones a Derechos Especiales de Giro (DEG) y los restantes $us 34,7 millones a Tramo de Reservas del Fondo Monetario Internacional (FMI), de acuerdo con el reporte del Banco Central.

Cachaga sostuvo que para el próximo año se prevé adquirir entre 10 y 20 toneladas de oro, lo que permitirá reponer el uso que se hace de esas reservas para garantizar la subvención de los combustibles (gasolina y diésel), para el pago puntual de la deuda externa, factores que influyeron en la baja de las RIN.

Otro factor es la reducción del ingreso de divisas al BCB por la exportación de gas natural, debido a que en años anteriores no se realizaron trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos.

En el tema de la industrialización se prevé obtener divisas para incrementar las RIN con la industrialización del litio de los salares del país, del hierro del Mutún y la producción de biocombustibles con las plantas FAME y HVO, lo que permitirá reducir la importación de gasolina y diésel.