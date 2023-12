El eurotúnel, cancelado por el temporal en Reino Unido

La compañía Eurostar ha informado de un total de 14 trenes suspendidos desde y hacia Londres como consecuencia del temporal de lluvia y viento.

La compañía Eurostar, que opera los trenes que unen el Reino Unido con Europa continental a través del eurotúnel, anunció este sábado (30.12.2023) la cancelación de sus servicios desde y hacia Londres debido al cierre de una vía de su trazado de alta velocidad a causa del temporal.

«Debido a un problema de infraestructura en la línea de alta velocidad cerca de Londres, nos vemos obligados a cancelar algunos trenes hacia y desde Londres», escribió el grupo Eurostar.

Service update: trains have been cancelled today due to part of the track being temporarily closed near London. Please see https://t.co/KVn7RzwXm1 for full details and options We apologise for the impact to travel today.

— Eurostar (@Eurostar) December 30, 2023