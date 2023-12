El llamado de Riquelme a un ex mundialista con la selección argentina para que se sume a Boca Juniors

Maxi Meza, quien viene de renovar con el Monterrey, de México, es el nuevo apuntado por el presidente electo en el Xeneize

Maxi Meza, el jugador apuntado por Juan Román Riquelme para llegar a Boca (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)





Fuente: infobae.com

El domingo 17 de diciembre quedará en la historia como la jornada en que uno de los máximos ídolos en la historia de Boca Juniors se convirtió en presidente del club. Juan Román Riquelme se convirtió en el nuevo titular de la institución luego de superar en las elecciones al candidato de la oposición Andrés Ibarra.

En un acto histórico, ya que fueron más de 46 mil socios los que se acercaron a emitir su sufragio en el campo de juego de la Bombonera, el oficialismo logró ganar con más del 65 por ciento de los votos (más de 30.000) y se aseguró continuar al frente de la institución por el período 2023-2027.

Pero más allá de eso, el flamante nuevo titular del Xeneize había comenzado a planificar la temporada 2024 antes del acto eleccionario. Es por eso que, a la espera de la confirmación de Diego Martínez como el nuevo entrenador, quien supo vestir la camiseta número 10 habría llamado a un jugador que milita en el exterior para que se sume a Boca. Según informó Juan Pablo Marrón, periodista y relator de TyC Sports, Riquelme se comunicó con Maxi Meza para tentarlo con la idea que se incorpore al primer equipo.

Hay que recordar que el ex volante ofensivo de Independiente, de 31 años, es futbolista del Monterrey, de México, desde 2019 y hace poco tiempo renovó por un año más su vínculo con el club azteca. El pasado 9 de noviembre, quien disputó el Mundial de Rusia 2018 con la selección argentina de la mano de Jorge Sampaoli, extendió su contrato.

Meza renovó con Monterrey para el 2024 (@Rayados)

“Salir campeón es la principal meta y, como siempre, seguir defendiendo esta camiseta hasta el último día que me toque. Esa es mi mayor responsabilidad, siempre con el respeto hacia el Club”, fueron las palabras que utilizó Meza tras confirmar su continuidad y posar con una casaca con el dorsal 2024.

Meza, quien disputó 205 partidos con los Rayados desde su desembarco hace cuatro años, se consagró campeón de una edición de la Liga MX, una Copa MX y dos ediciones de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que el ex jugador del Rojo de Avellaneda es mencionado para llegar a Boca. Ya en los tiempos de la gestión de Daniel Angelici, cuando Gustavo Alfaro era el DT azul y oro, su nombre sonó con fuerza para ser refuerzo de la mano de la gestión de Nicolás Burdisso como director deportivo. “Lo que me hace pensar en volver a la Argentina es que es Boca. No hay mucho más para decir. Sólo hay cinco equipos que a uno lo hacen pensar así y son los grandes”, dijo el mediocampista en diálogo con Fox Sports hace unos años atrás.

Más allá de Meza, el nuevo titular junto al Consejo de Fútbol deberán resolver quiénes serán las incorporaciones para el próximo año. Hay tres nombres que salieron a la luz en las últimas semanas. Ever Banega, quien tendría todo cerrado para desvincularse del Al Shabab de Arabia Saudita, se espera que retorne al club que lo formó. Otro apellido fuerte que podría desembarcar sería el de Arturo Vidal: el chileno, que ya terminó con relación con el Atlético Paranaense, hizo varios guiños en sus redes sociales con los colores xeneizes y se esperan novedades sobre su futuro. ¿Rubén Botta? Otro de los nombres que sonó en las últimas horas. El ex Colón de Santa Fe sería del gusto de Riquelme, pero habrá que ver qué sucederá con el arribo del nuevo DT.