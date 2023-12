En dos ocasiones, Senado no logró acuerdo para ascensos en la Policía y FFAA; piden excluir a Holguín

El 6 de diciembre se había instalado una sesión, pero no se obtuvo el respaldo correspondiente”, informó Loza

El debate de los ascensos a generales de la Policía y Fuerzas Armadas se truncó en dos oportunidades en el pleno de la Cámara de Senadores, porque no se logró dos tercios para declarar sesión reservada. A eso se suma la exigencia de que se retire el nombre del comandante departamental de Santa Cruz, Erick Holguín, de la lista de la institución de orden.

“Aún no se ha llevado a cabo la sesión reservada en el Senado para la aprobación de los ascensos a generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía, porque no se logró obtener dos tercios en el pleno de la Cámara de Senadores en dos oportunidades. El 6 de diciembre se había instalado una sesión, pero no se obtuvo el respaldo correspondiente”, informó a la ANF el presidente de la comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, Leonardo Loza

En ese sentido, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lucy Escobar dijo que se solicitó a la comisión que devuelva al Ejecutivo la lista de los seis coroneles de la Policía que aspiran a ser generales, hasta que no se excluya el nombre del comandante en cuestión debido a su cuestionable actitud con el capitán Edman Lara.

“Desde la Cámara de Senadores se ha pedido que se saque de la lista al coronel Holguín porque no puede aspirar a ascender de cargo, cuando está agrediendo a las personas. Nosotros vamos a rechazar la plancha que se mande desde el Ejecutivo, vamos a ver la forma de conseguir dos tercios para que no se aprueben las listas”, explicó.

La semana pasada, se registró un altercado en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la capital cruceña entre el coronel Holguín y el capitán Lara, en los videos se muestra el momento que el comandante sujetó por el cuello a Lara mientras avanza con él por algunos metros.

Posteriormente, lo soltó tras ser cuestionado por los acompañantes del capitán, posteriormente, Lara afirmó que se acercó a Holguín para realizar una denuncia por un guardia agredido y anunció un proceso contra el comandante.

Al respecto, Loza dijo que no se recibió ninguna denuncia ante la comisión objetando el ascenso contra el comandante Holguín, pero dijo que ya se planteó que este uniformado no sea tomado en cuenta en los ascensos. Dijo que el Ministerio de Gobierno deberá analizar esa propuesta.

“No se ha recibido ninguna denuncia contra el coronel, pero inicialmente se ha planteado que se considere el ascenso del comandante y ya será el poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno tomará su decisión y nosotros con nuestra propuesta ya estamos cumpliendo con nuestro deber”, afirmó.

Con relación a las listas de los ascensos a las Fuerzas Armadas no se hizo ninguna observación, se prevé que en una próxima sesión del pleno del Senado se obtenga la votación requerida para tratar los ascensos, en una reunión reservada.

El numeral 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado (CPE), la Cámara de Senadores tiene entre sus atribuciones “ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante, Contralmirante y General de Policía Boliviana”.

Al respecto, Loza señaló que en caso de que en la próxima sesión en el Senado no se logre obtener dos tercios para considerar las listas, este será tratado después del receso parlamentario, es decir, la primera o segunda semana de enero de 2024. Recordó que no existen plazos que se deban cumplir.

