Encañonaron a un taxista en Vallegrande para robarle su vehículo y casi fueron linchados

Los detenidos fueron identificados como Octavio A.V. y Juan Carlos G. V., ambos provenientes de Potosí. Se espera que en las próximas horas comparezcan ante un juez cautelar por el delito de robo agravado.

Fuente: Red Uno

Vallegrande, Santa Cruz.-

En el municipio de Vallegrande, en Santa Cruz, dos presuntos delincuentes estuvieron a punto de ser linchados por un grupo de enfurecidos pobladores después de robar el vehículo y golpear a un taxista.

Los hechos se desencadenaron cuando los antisociales abordaron el taxi bajo la apariencia de pasajeros, tras avanzar unos kilómetros, sacaron un arma de fuego, golpearon al conductor en la cabeza y lo despojaron de su vehículo.

La víctima, aún conmocionada por la experiencia, relató: «En horas de la madrugada, esos dos tipos me dijeron que los llevara hacia Guadalupe y al momento de bajarse sacaron su pistola y me dieron en la cabeza; yo intenté defenderme, pero no pude hacer nada porque ellos eran dos».