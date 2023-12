La prohibición a la importación y venta del Apple Watch en Estados Unidos es oficial. El gobierno de Joe Biden finalmente optó por no vetar la decisión de la Comisión de Comercial Internacional norteamericana (ITC), de modo que el bloqueo al smartwatch de Apple ha comenzado a regir formalmente desde hoy.

Si bien Apple ya había suspendido la comercialización de los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 de forma «preventiva», se aferraba a un veto salvador de la Casa Blanca. Sin embargo, este nunca llegó. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos anunció en las últimas horas que ha decidido respetar la determinación de la ITC.

Esto significa que a partir de este martes 26 de diciembre ha quedado prohibida la importación y comercialización de los Apple Watch que infringen las patentes del oxímetro de pulso de Masimo. El único modelo que se salva es el Apple Watch SE, puesto que no cuenta con la función para medir el nivel de oxígeno en sangre.

«El 26 de octubre de 2023, la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. determinó que Apple, Inc. infringió dos patentes propiedad de Masimo Corporation y Cercacor Laboratories, Inc., ambas con sede en Estados Unidos. […] Después de cuidadosas consultas, la embajadora [Katherine] Tai decidió no revocar la determinación de la ITC, y su decisión pasó a ser definitiva el 26 de diciembre de 2023», indicó la agencia en un comunicado.

Esto no significa que ya sea game over para Apple y los Apple Watch más modernos en Estados Unidos. A la compañía californiana todavía le quedarían algunos recursos legales como para tratar de escaparse de esta situación. El próximo paso sería apelar el bloqueo ante el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal, aunque no está claro cuánto tiempo podría demorar este proceso.