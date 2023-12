Esperanza y sacrificio, los seguidores de Milei anhelan un cambio en Argentina

Desde distintos rincones del país miles de personas se movilizaron esperanzadas para asistir este domingo a la asunción del flamante presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, dispuestos a aceptar el fuerte ajuste que les propuso para salir de la crisis económica.

Buenos Aires (AFP) – «Me dio una esperanza, me dio ganas de seguir en el país. No tener la expectativa de querer irme. Me dio ganas de vivir. Tener la esperanza y saber que el país va a evolucionar, que se pueda ver una luz», dijo a la AFP Lautaro Santillán, un estudiante de ingeniería informática de 20 años, que durante horas esperó su salida a la explanada del Congreso para oír su discurso.

En la plaza, destacaban las banderas blanco y celeste de Argentina, colocadas incluso en los carritos de los bebés, y también las aurinegras del anarco-capitalismo. En la concentración hubo desde adultos mayores en silla de ruedas hasta familias enteras con niños pequeños. Hombres con la máscara de Milei y una motosierra en la mano, símbolo de los recortes que hará en el gasto público, se pasearon entre la multitud.

Con una camiseta que llevaba estampada la frase de Milei «No hay plata», Nicolás Hernán, un trabajador metalúrgico de 27 años, sabe que tendrá que hacer sacrificios. «Hay que ajustar, tienen que entender todos que está complicado y es un cambio para bien», declaró vehemente. «El ajuste lo tiene que pagar la política», dijo, repitiendo una consigna del gobernante.

El presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada © Luis ROBAYO / AFP

Marisa Guazú, profesora de matemática de 60 años, viajó desde la provincia de Tucumán hasta Buenos Aires, una distancia de más de 1.200 kms, para estar en la celebración. «Lo acompaño desde el inicio. Al principio lo voté porque pensé que no iba a ganar», bromeó, y luego admitió: «Esta es una crisis muy profunda, le tenemos que dar tiempo».