Evistas y opositores acusan a Jáuregui de conservar prórroga y proteger intereses del Gobierno

Fuente: ANF

Luego que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó los proyectos de ley que impedía la autoprórroga de los magistrados, evistas y opositores acusaron al ‘arcista’ Juan José Jáuregui de vulnerar la Constitución Política del Estado (CPE) y responder a intereses del Gobierno.

“El prorroguismo se debe gracias al señor Jáuregui, ellos son los que han ido perjudicando todo este proceso, en coordinación con el ministro de Justicia, Iván Lima. El señor Jáuregui obedece a ciertos lineamientos del Ejecutivo, porque el prorroguismo a ¿quién beneficia? al presidente Luis Arce y a toda su cúpula de ministros de Estado”, afirmó la diputada del bloque ‘evista’ Gladys Quispe.

Este jueves, la comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados debatió los tres proyectos normativos, pero dos de ellos fueron rechazados porque no tienen argumento jurídico.

El martes, la Cámara de Senadores aprobó tres proyectos normativos, dos de ellos apuntaban a evitar la prórroga de mandato de los magistrados y la tercera estaba dirigida a modificar la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado.

En ese sentido, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Pablo Arizaga cuestionó la decisión que asumió la comisión de Constitución, además consideró que, a la cabeza de Jáuregui, los magistrados del Órgano Judicial cuentan con abogados defensores en la Cámara de Diputados.

«Queda claro que los magistrados del Órgano Judicial habían tenido grandes abogados aquí, no había sido necesario que se contraten. Hemos visto un presidente de la comisión de Constitución como un gran abogado de la los magistrados prorrogados. Es evidente que están vulnerando la constitución, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en la aprobación de esta norma”, señaló.

Durante su intervención, Jáuregui afirmó que la Cámara de Senadores no presento argumento legal para dejar sin efecto el fallo del TCP, incluso dijo que se evidenció un trabajo negligente y con tinte político.

“Han sido rechazadas en habida cuenta que hemos evidenciado de que en la Cámara de Senadores se ha obrado de manera muy negligente. No existen fundamentos, no existe sustento jurídico constitucional, simplemente se han abocado a hacer una relación de artículos que respaldan esas iniciativas y no hubo explicaciones a todo lo que se pretendía obrar”, explicó el parlamentario arcista.

Al respecto, Quispe rechazó esas aseveraciones y criticó que el parlamentario actúe de forma política con el fin de defender los intereses del Gobierno. Además, aseguró que está perjudicando el trabajo de la Cámara de Diputados ante la obstrucción del tratamiento de los proyectos normativos.

“Lamentablemente el diputado Jáuregui está perjudicando el trabajo de la Cámara de Diputados y que de forma personal observe diferentes normativas, aprobando a la cámara alta con relación a este y otros temas”, aseguró.

Con respecto al proyecto de Ley de modificaciones a la Ley 044 de Juzgamiento de Altas Autoridades del Estado, Jáuregui dijo que fue derivada a un comité para su análisis y posterior tratamiento.

