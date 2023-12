Evo descalifica interpretación de sentencia del TCP e insiste en que sigue siendo candidato

Para Morales, es un “comentario” y no una “resolución”. Aseguró ser primero en encuestas y que existe “dictadura” en el actual Gobierno.

Fuente: Opinión

El expresidente del país y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, descalifica las interpretaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que lo inhabilitaría, e insiste en que sigue siendo candidato a la Presidencia para la gestión 2025 – 2030.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023, en la cual se establece que la reelección presidencial indefinida no existe y tampoco es un derecho humano. Para el exmandatario, es un “comentario” y no una “resolución”.

Morales se refirió este domingo a distintos temas durante el programa Evo es Pueblo, en RKC.

Respecto a la sentencia del TCP, expresó que esa “no es la verdadera sentencia sobre la habilitación o inhabilitación de Evo”.

Aseveró que es una demanda “bien montada” referida a la libertad de expresión.

Al respecto, la jornada pasada, el exministro de Gobierno y uno de los abogados de Morales, Carlos Romero, afirmó, según ERBOL, que el verdadero contexto de la tutela es la vulneración de la libertad de expresión en el Reglamento de Elecciones Judiciales que señalaba que un funcionario público que se postule para ser magistrado quedaría inhabilitado en caso de haber emitido opiniones políticas.

Aseveró que, en la parte considerativa de la Sentencia, se menciona que, de acuerdo con una interpretación teleológica, la reelección discontinua estaría restringida en el sentido de que un presidente o vicepresidente solo debería cumplir 10 años de mandato. Esta consideración, según Romero, no tiene conexión con el objeto de la acción de amparo constitucional.

Explicó que esto equivaldría a que no solo el MAS, sino cualquier partido, «estarían inhabilitados como partido» porque al quedarse más de 10 años, se estaría promoviendo «una dictadura camuflada», situación que no correspondería incluso a la terminología y razonamiento jurídico de un ente de control de constitucionalidad.

Apoyado en esa base, Morales remarcó que la sentencia 084 de 2019 sigue vigente.

“Evo sigue habilitado, según mi interpretación. No es una resolución, es un comentario, no está en la parte resolutiva. ¿Eso qué significa? Evo sigue habilitado como candidato a Presidente. Intentan, intentan, intentarán. Qué más no harán. Hay que estar atentos. Pero, ya es una intencionalidad y crear confusión”.

Él fue elegido como candidato por el ala evista (afín a Morales) del MAS durante un congreso en Lauca Ñ, a principios de octubre. Este congreso también fue observado.

“ENCUESTA”

Durante su programa en RKC, Morales agregó que el Gobierno nacional actual tiene alianza con Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba; e hizo referencia a encuestas realizadas por “Estados Unidos”, que nos e hacen públicas y que lo posicionarían como favorito, por encima de Luis Arce, Reyes Villa, Carlos Mesa y otros políticos.

“Esto sabe el Gobierno (…). Esta es la preocupación del Gobierno. El Gobierno tiene alianza con Manfred; se juntarían, 17 más 12 sería 29%; nosotros, 25%. Por eso debe ser esta campaña sucia por aquí, por allá”.

“DICTADURA”

Además cuestionó al Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, expresando que existe dictadura.

“Primero, dividen para destrozar; David Choquehuanca destroza la imagen de la Asamblea. La Asamblea, con su imagen destrozada, cada bancada tiene dos, tres bancadas divididas. El Gobierno nacional eso quiere, actuar imponiendo. Eso es una dictadura. No se respetan los órganos del Estado Plurinacional”.

