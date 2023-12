Evo dice que está convocando a otros exministros para que digan si Arce alertó o no la caída del gas

El jueves, el jefe de Estado aseguró que, cuando era ministro de Economía de Evo Morales, era el que más hacía notar la caída de la producción del gas y los ingresos por su venta, pero no fue escuchado

Fuente: ANF

El expresidente del Estado y líder nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo que está pidiendo a algunos exministros que digan la verdad sobre las supuestas alertas que hacía el exministro de Economía y actual presidente de la nación, Luis Arce, respecto a la caída de los ingresos por el descenso de la producción de gas.

El jueves, el jefe de Estado aseguró que, cuando era ministro de Economía de Evo Morales, era el que más hacía notar la caída de la producción del gas y los ingresos por su venta, pero no fue escuchado; incluso, dijo que tuvo que ser el que tenía que ir a cobrar las deudas por la venta del carburante a Argentina. Sin embargo, el exmandatario puso en duda esa versión.

“Cuando dice que yo era el ministro que alertaba en el gabinete, estoy pidiendo que algunos exministros digan la verdad”, dijo Morales.

La exautoridad explicó que cuando llegó al gobierno se producía 30 millones de metros cúbicos por día y dejó la presidencia con un promedio de 61 millones de metros cúbicos por día. Además, argumentó que la baja producción del 2018 y 2019 fue porque el precio internacional del petróleo había bajado a niveles de 26 a 27 dólares el barril. Ante la caída de precios, se decidió frenar el ritmo de producción.

En compensación, Morales recordó que en un gabinete planteó crear un fondo para no depender de los ingresos del gas.

“En un gabinete planteé crear un fondo, pido al exministro a declarar puntualmente (sobre el tema); me acuerdo perfectamente del debate que tuvimos en ese gabinete. Además, se creó la Ley de Autonomías, creamos fondos para no depender totalmente del gas, porque depender de un recurso natural no renovable no es bueno para la economía de cualquier país en el mundo”, sostuvo en su programa radial.

//FPF//

Fuente: ANF