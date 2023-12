Evo, el candidato: entre los vacíos que buscan inhabilitarlo y la memoria del electorado del 2019

A lo largo del año se desató una batalla política al interior del MAS por quién debería ser el candidato presidencial de la sigla en las siguientes elecciones del 2025.

Evo Morales en uno de sus actos proselitistas. Foto: ABI

La Paz, 28 de diciembre de 2023 (ANF).- A lo largo del año se desató una batalla política al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) por quién debería ser el candidato presidencial de la sigla en las siguientes elecciones del 2025. Evo Morales, como presidente del partido, tomó ventaja, pero el otro bloque afín al presidente Luis Arce comenzó a obstaculizar el camino del exmandatario que parecía allanado.

Pese a los intentos del “arcismo” para impedir que se realice el congreso del MAS, bajo el argumento de que no estaban convocadas las organizaciones sociales matrices, Morales inauguró el encuentro del partido en Lauca Ñ, Cochabamba, el 3 de octubre con el aval del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En esa oportunidad, el exjefe de Estado fue reelegido como presidente de la tienda política y también fue declarado candidato único para los comicios presidenciales del 2025.

La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz intentó suspender el congreso al notificar al partido, un día después de finalizado el encuentro, con una resolución de amparo interpuesto por la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Santa Cruz, Felipa Montenegro, contra Morales. Sin embargo, el recurso extemporáneo no prosperó.

Luego se sumaron otras acciones que pusieron en duda la legalidad de las determinaciones del congreso; además, se comenzó a instalar el debate sobre si el expresidente estaría inhabilitado para competir en unas justas electorales.

William Bascopé, abogado constitucionalista, sostuvo que la inhabilitación o habilitación de Morales se rebosará de interpretaciones políticas con intereses bien marcados.

“Hay que ver la letra fría de la Constitución, la ley, incluido el tema de los estatutos orgánicos del MAS, pero hay que ser bien honestos con la gente. ¿Evo Morales realmente está habilitado para entrar por lo menos en una primaria y después ser candidato? Mi respuesta es que no, a letra fría”, aseguró el jurista.

Según el especialista, el artículo 168 de la Constitución dice que el periodo de mandato del presidente del Estado es de cinco años y puede ser reelecto por una sola vez de manera continua. Sin embargo, el primer requisito es haber cumplido su mandato constitucional de presidente. Morales no habría cumplido su presidencia cuando el 2019 huyó, en medio de los conflictos sociales, por el fraude electoral detectado por la delegación de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Evo Morales sale del país, se refugia primero en el Chapare, presenta su renuncia, ni siquiera espera que lean su renuncia en el parlamento; siendo funcionario público, siendo presidente electo, lo que hace es fugar del país y abandonar el cargo de presidente. El parlamento, después meses, acepta su supuesta renuncia. En ese contexto, no estaría habilitado porque no ha terminado su periodo de mandato, porque eso dice (la CPE): una vez seguido, y el seguido se le entiende como que debe continuar sus dos periodos”, explicó Bascopé.

El otro argumento, en consideración del jurista, es revisar si el expresidente cumple con el requisito de cinco años de residencia que reclama la CPE a los candidatos a la presidencia. Eso porque del 2019 al 2020 permaneció refugiado en distritos países.

El tercer escollo que podría frenar las aspiraciones de Morales, en análisis de Bascopé, es que la Constitución dice reelección por una sola vez, pero la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional habilitó al exjefe de Estado a una tercera reelección alegando que es derecho humano reelegirse indefinidamente. Sin embargo, la opinión consultiva de la Corte Interamericana sostiene que no existe el derecho de reelección indefinida, porque es contrario a los postulados de una democracia que practica la alternancia.

“Evo Morales no puede ser ya candidato. Ya no puede ser. Esa sentencia ya no tiene validez. Aunque el Tribunal Constitucional diga ahora que no hay nada, que esa sentencia constitucional 084 sigue vigente, no significa que la opinión consultiva no deba obedecerse. Ya somos parte de la OEA y, en consecuencia, esto es más favorable al derecho humano y Evo Morales no tiene posibilidad de ser, nuevamente, candidato”, aseguró el abogado constitucionalista.

La exministra Teresa Morales sostuvo que la inhabilitación del expresidente es un debate mal intencionado porque intenta confundir a la población entre una postulación y una repostulación. Por ello, el exmandatario estaría totalmente habilitado para competir en las siguientes elecciones generales.

“Han querido confundir la idea de la postulación de Evo Morales para el 2025 con lo que se denominó la repostulación. Ninguna de las normativas, ni la de CIDH, hace alusión a una postulación, sino a una repostulación. Se repostula quién está en el Gobierno. Hubo una interrupción de ‘golpe de Estado’ y después se convocó a elecciones y ganó Luis Arce”, aseguró la exautoridad.

Sin embargo, admitió que existen muchos requisitos y procedimientos más que Morales debe cumplir antes de ser un candidato presidencial; por ejemplo, ganar unas primarias dentro del partido.

“Evo está totalmente habilitado para postularse. Lo que sucede, vergonzosamente, es que el Órgano Ejecutivo, a través de su operador, ministro Lima, está ejerciendo presión en el Tribunal Constitucional de una manera totalmente impertinente, porque este es un tema electoral. Por lo tanto, el Tribunal Electoral es el que tiene que verificar si se puede hacer un congreso político o no se puede hacer; si se han cumplido los requisitos de la Ley Electoral. Son órganos distintos”, dijo la exministra.

Que el electorado elija

Teresa Morales reclamó que se intente inhabilitar a Evo Morales alegando que no tiene aceptación después de haber sido el protagonista de la crisis social del 2019. Además, por no haber respetado la voluntad del referéndum del 21 de febrero del 2016, cuando la población rechazó una segunda repostulación desde la creación del Estado Plurinacional.

“La legitimidad es el hecho de que la gente haya entendido y asumido que es algo correcto o no es correcto, ¿no es cierto? ¿Quién es la gente? Es el pueblo, la población. Entonces, cualquier test de legitimidad se toma sobre la base de la votación. Por último, que lo dejen candidatear y que le ganen. Si dicen que no es legítimo, que nadie lo quiere; incluso el propio Álvaro García dice que no va a ganar”, sentenció Morales.

Para el periodista y analista Andrés Gómez, existe un “falso debate” que es producto de una guerra política que el mismo Evo Morales inició al ser desleal con las propias normas que gobiernan al país y al manipular al Tribunal Constitucional Plurinacional para ser habilitado y buscar un cuarto mandato consecutivo.

“Me da la impresión de que es parte de una guerra política que él mismo ha inaugurado; una guerra política desleal; desleal no solamente entre competidores, sino desleal con el propio sistema democrático. El sistema democrático se caracteriza porque es un sistema donde gobierna la ley, no es un sistema en el que gobierna la voluntad de una persona o los intereses de un grupo. Entonces, responde a lo que él (Morales) ha inaugurado con una desinstitucionalización del funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el guardián para aplicar la Constitución”, argumentó Gómez.

Respecto a la postulación, el periodista sostuvo que el exmandatario que fugó del país el 2019 está plenamente habilitado para buscar la presidencia en los siguientes comicios presidenciales. Pese a que el exjefe de Estado violó la Constitución en el pasado, no debería actuarse de la misma manera para invalidarlo como candidato.

“No porque alguien haya violado la Constitución para habilitarse, porque ha violado la Constitución, ha violado el límite; ha violado lo más sagrado, la voluntad del soberano, se burló. Pero no puede ser que ahora, —como este es un tipo sin ética, violador de la Constitución—, hay que violar la Constitución para inhabilitarlo. Entonces, no estaríamos caminando hacia el ideal de lo que es la democracia, sino que estaríamos siguiendo su ejemplo (de Morales), justo lo que no queremos que suceda para que se mantenga el sistema democrático”, sostuvo el comunicador y analista.