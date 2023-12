“Una ciudadana boliviana de origen étnico aimara en franco contrabando de hojas de coca y alega que son para ‘curar el estómago’ y que ‘todo boliviano consume hoja de coca’”, escribió Antonio López Escarré.

El exembajador de Costa Rica en España y Panamá Antonio López Escarré se burló en su cuenta de X sobre las propiedades curativas de la hoja de coca, de la que dijo “no puede ser ‘buena para el estómago’”.

Hizo una serie de consideraciones sobre el producto natural al comentar un video en el que se ve a una mujer boliviana detenida en un aeropuerto de España con varias bolsas de hoja, mesas para sahumerio e incluso una bolsa de ocas. “Es para ofrenda”, justifica la mujer, interceptaba por la Policía en Barcelona.

“Todos los bolivianos consumimos esto porque nos relaja el estómago”, explica.

Y el reportero del video comenta que “todo boliviano debería saber que esto en España es ilegal”.

Ofrenda

En las maletas de la boliviana hay más paquetes, de lejía, cigarrillos e incluso bolsitas verdes con las que en Bolivia se suelen vender coca. Y una decena de aguayos nuevos.

“Una ciudadana boliviana de origen étnico aimara en franco contrabando de hojas de coca y alega que son para ‘curar el estómago’ y que ‘todo boliviano consume hoja de coca’”, escribió López.

Luego describió “dos falacias” en las justificaciones de la mujer: “La hoja de coca es parte de la fabricación de cocaína y no puede ser ‘buena para el estómago’. Además, afirmó que “solo los indígenas aimaras de tierras altas en Bolivia (La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba donde fabrican droga) consumen o mascan coca (sic)”.

Y termina aludiendo a, expresidente Evo Morales y al vicepresidente David Choquehuanca, a quienes considera “dos caciques aymaras sanguinarios y represores”. Incluso insulta a Choquehuanca, al que llama “chokechanfle”.

Reacciones

Las consideraciones del exembajador costarricense generan una serie de comentarios en redes sociales. Uno de ellos, Erick Fajardo, replica a López: “Hombre! Me declaro de filosofía conservadora y pro republicana, estoy contra Sánchez, Maduro, Morales, Ortega, los totalitarismos de izquierda en general, pero acabas de cometer tantas imprecisiones por sesgo y prejuicio que no hay sino que decirlo: Si no sabes, no opines”.

“Vaya el nivel de ignorancia del autor de este post…”, complementa Nación Chichas.

“La ignorancia en su máxima expresión, opina Franco Albarracín.

“Una googleada y te ahorrabas la vergüenza”, remata Tuki McPookie.

En su cuenta de X, López Escarré se presenta como empresario, presidente Honorario CEO de Fedecámaras, expresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, además de exembajador en España y Panamá.