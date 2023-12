Familia pide ayuda para trasladar el cuerpo de Lázaro, el boliviano asesinado en Chile

Fuente: Unitel

Era la segunda vez que Lázaro Gutiérrez Pachuri viajaba desde Santa Cruz hacia Chile. En su primer periplo le fue muy bien, recuerda su familia, por lo que nuevamente decidió emprender rumbo al vecino país con el objetivo de trabajar. Inicialmente, iba a estar por 90 días, pero a solo tres semanas de haberse instalado en la región chilena de Talca, un sujeto le cortó el cuello acabando con su vida.

Ahora, la familia y amigos de Lázaro piden ayuda a las autoridades municipales y nacionales para repatriar los restos de este joven de 27 años que deja dos niños en la orfandad.

Nelva Gutiérrez, hermana del fallecido, relató a UNITEL que todo ocurrió en medio de una situación confusa, puesto que horas antes del asesinato, ella había hablado con el joven al que felicitó por la festividad de Navidad.

“Hermanita, estoy bien, no te preocupes”, fueron las palabras de Lázaro, recuerda Nelva. Acotó que no saben por qué atacaron a su familiar, pues él no conocía a su atacante y estaban en el mismo lugar de forma circunstancial.

“El asesino era amigo del amigo de Lázaro. Según nos dijeron, el sujeto entró al baño y de allí salió con un cuchillo y, seguramente, atacó a mi hermano por la espalda porque él no tuvo tiempo de defenderse”, dijo Nelva.