Fin de año: ¿Cómo evitar ser víctimas de robo?

La Policía brindó recomendaciones para que la población pueda prevenir ser víctima de hechos delictivos.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

Durante las actividades de fin de año, mucha gente opta por realizar compras, salir de casa a eventos sociales, musicales y otros. Es por esta razón que la Policía brindó diferentes consejos para que las familias no sean víctimas de robo.

Y es que la prevención comienza siempre en uno mismo por lo que es importante que usted cuide sus pertenencias y a los miembros de su familia.

“No divulgue la ausencia y su rutina en redes sociales, antes de salir saque de su cartera o billetera los objetos de valor permanezca atento al caminar, si nota que alguien lo persigue acuda a un policía, no descuide su bolso y trate de tenerlo adelante y cerca de usted, no exponga su celular y no cuente dinero en las calles”, indicó el director nacional de la Felcc, coronel Omar Chávez.