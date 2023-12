George Clooney se siente eclipsado por su esposa en la alfombra roja: «Tuve que presentarme como el marido de Amal»

El ícono de Hollywood dio sorpresivas declaraciones respecto a la diferencia de estilos en su matrimonio, por lo cual se ve “menospreciado” por la madre de sus hijos

Resulta imposible de creer que uno de los máximos galanes que ha visto Hollywood se sienta eclipsado por alguien. Sin embargo, ese es un hito que logró Amal Clooney, la esposa del icónico George Clooney. Este lunes, el galardonado actor y director se ha sincerado respecto a sus sensaciones al compartir la alfombra roja con la renombrada abogada en reveladoras declaraciones para Entertainment Tonight, en medio del estreno de su nuevo filme “Los chicos del barco” en Los Ángeles.

Desde su debut en la alfombra roja en los Globos de Oro de 2015, George y Amal se han convertido en una de las parejas mejor vestidas de Hollywood. Sin embargo, la estrella de “ER” admite que, a veces, siente estar bajo la sombra de la atención que recibe su esposa en eventos de alto perfil.

Con humor y autocrítica, Clooney confesó que no confía tanto en su propio estilo y resaltó cómo, a su lado, Amal siempre luce espléndida mientras él opta por la vía sencilla y rápida. “Siempre me siento avergonzado porque llevo algo que me he puesto como 1.000 veces,” confesó el protagonista de “ER”, contrastando su propia elección de vestuario con los elaborados conjuntos de alta costura de su esposa.

El cineasta de 62 años insistió en que, para cualquier evento de alto perfil, Amal siempre “se arregla” bien, lo que ha resultado en que él mismo se sienta “menospreciado”. Sin embargo, es algo que se lo toma con humor, tratándose de la persona de la que está enamorado.

“Toda mi carrera se ha reducido a un ‘más uno’”, bromeó el actor. “Hace un par de años participé en uno de esos eventos de ‘Women in Film’ y tuve que presentarme como ‘el marido de Amal Clooney’ porque, sinceramente, si no, estaba muerto”, declaró sobre la activista libanesa, que ha recibido muchos honores en su nombre por su trabajo, incluido el DVF Leadership Award en agosto de este año.

Pese a la modestia del astro estadounidense, durante el estreno de “Los chicos del barco”, la presencia de la poderosa pareja no pasó inadvertida, evidenciando lo glamurosos que son. Amal cautivó con un vestido amarillo brillante de Versace, complementado con accesorios de Cartier y bolso de mano dorado, mientras George se mantenía en la línea de la sobriedad con un traje negro y camisa azul marino.

Esta aparición se suma a una reciente proyección en Seattle, perteneciente al circuito de prensa de la nueva cinta, donde ambos coordinaron sus estilos impecablemente: ella con un vestido rojo de lentejuelas de 16Arlington y unos tacones plateados a la última, y él con un abrigo gris sobre un jersey de cuello alto azul marino y pantalones de vestir.

Por otro lado, Clooney también compartió con los asistentes y con el medio People un aspecto más íntimo y familiar de su vida: su rol como creador de la magia navideña en casa, especialmente para sus gemelos Ella y Alexander, de seis años. “Todavía les gusta lo de Papá Noel, lo que es muy útil, porque cuando mis hijos se portan mal, digamos en julio, recibo una llamada de Papá Noel”, dijo George.

George Clooney se sumó a la lista de actores convertidos en directores con su nueva película, “Los chicos del barco”. Adaptada del libro homónimo del autor Daniel James Brown, el film narra la verdadera historia del equipo de remo de la Universidad de Washington de 1936 y su camino hacia los Juegos Olímpicos en Berlín. Se trata de una producción de Amazon MGM Studios que promete una historia tan conmovedora como apasionada bajo la visión de Clooney.

George Clooney vuelve al banquillo de director en la nueva película «Los chicos del barco», que narra la historia del equipo de remo de la Universidad de Washington hacia los Juegos Olímpicos de Berlín (Créditos: People/Laurie Sparham)

Clooney, quien también produce el largometraje junto con Grant Heslov, compartió en un video detrás de escena hablando sobre el contexto deportivo estadounidense durante la década de 1920. “Estos chicos eran fuertes y resistentes, pero también pobres y hambrientos. Remaban porque era la única forma de permanecer en la universidad”, dijo.