Horacio Villegas Pardo: «Con el Mercosur, tenemos que aprovechar el mercado de Brasil»

A fines del pasado mes, el pleno del Senado de Brasil aprobó el Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercosur y el martes pasado el presidente Lula da Silva lo promulgó. De esta forma se completó el proceso de incorporación plena con la ratificación de los cuatro países del bloque. El proceso, sin embargo, tomará aún unos cuatro años más. En esta entrevista, el encargado de Negocios de la Embajada de Bolivia en Brasil, Horacio Villegas, explica el proceso y las ventajas que para Bolivia representa la adhesión plena a ese bloque comercial.

Fuente: lostiempos.com

– ¿Qué falta para que Bolivia sea completamente miembro pleno del Mercosur?

– Cualquier país que quiera ingresar como miembro pleno de Mercosur debe contar con la aprobación de los congresos de países que ya son miembros plenos. En ese sentido, en 2016, lo congresos uruguayo, paraguayo, argentino y en ese entonces el venezolano, ya dieron su aprobación, pero este trámite estaba estancado desde 2017 en una comisión de la Cámara de Diputados de Brasil.

Eran más temas políticos. En ese entonces, estaban los gobiernos de Temer y de Bolsonaro. Pero el presiente Lula, con su ingreso, ha mostrado una voluntad bastante cercana a Bolivia, y nuestra adhesión ha sido aprobado por el Congreso brasileño y después por Lula. Ahora, el trámite está en nuestra cancha. Hace unos tres días (el martes de la semana pasada), el presidente Arce ha remitido el pedido de adhesión a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia porque tiene que ser ratificada por el Congreso boliviano. Considero que no va a haber ningún tipo de problemas porque el Mercosur implica un proceso de integración económica, comercial, social política, migratoria, que va a beneficiar mucho al país.

-¿A partir de allí cuánto más hay que esperar?

– Pienso que en enero del próximo año, después del receso de la ALP, podríamos contar con una ley que nos dé el aval. Pero este es un proceso que va a involucrar muchas negociaciones, cuatro años de procesos de denominaciones y nomenclaturas de nuestros productos, tenemos que ver todos los productos que tenemos que proteger, tenemos que construir puentes de diálogo con industriales y sector agropecuario. Cuatro años pasan rápidamente.

– ¿Qué nuevas ventajas tendrá Bolivia al ser miembro pleno del Mercosur?

– Estamos hablando de un bloque intrarregional que incluye 320 millones de habitantes, sólo Brasil tiene 220 millones. El Mercosur es la quinta parte de la economía del mundo. En términos económicos de PIB este bloque es fundamental. Compartimos frontera en un 70 por ciento con el Mercosur. El 90 por ciento de nuestras exportaciones está con el Mercosur. Entonces, las oportunidades para que podamos exportar no sólo materias primas, sino también productos industrializados, son muchas. Brasil importa alrededor de 14 mil millones de dólares en fertilizantes, en urea, cloruro de potasio y fosfatos, desde Canadá, Medio Oriente, Bielorrusia y Rusia, cuando nosotros, a lado, ya producimos urea y cloruro de potasio.

Brasil tiene 230 millones de cabezas de ganado. Nosotros tenemos 24 salares y mucha sal para vender.

El mercado que se abre para Bolivia es fundamental. Esto implica que los procesos burocráticos para nuestras exportaciones se van a reducir considerablemente. Tenemos que tomar en cuenta que principalmente el mercado brasileño que protege su industria, pero nosotros al ser parte del bloque de Mercosur vamos a tener muchas facilidades para vender nuestros productos.

– Algunos empresarios y economistas alertan que Brasil y Argentina tienen más potencial para inundar nuestro país con sus productos.

– Hay un matiz muy importante y fuerte. Como somos un país relativamente pequeño con relación a Brasil y Argentina, nosotros vamos a poder tranquilamente proteger hasta 500 productos de nuestras industrias. Es un proceso que va a involucrar muchas negociaciones en estos cuatro años y por eso digo que para ello necesitamos personal capacitado que esté a la altura de lo que se enfrenta en este bloque económico. Las oportunidades y potencialidades son únicas para el país, sólo que tenemos que estar preparados para este reto.

-La balanza comercial boliviana registra ligeros superávit o a veces déficit. ¿Con el Mercosur se prevé que esto cambie?

– El 90 por ciento de nuestras exportaciones están destinadas al Mercosur. Ahora lo que nosotros tenemos que aprovechar principalmente es el mercado de Brasil. Comparte con nosotros 3.700 kilómetros cuadrados. Hay un estado a lado de Santa Cruz, que se llama Matto Grosso, que el año pasado ha exportado 30 mil millones de dólares, más que Argentina y el doble que Bolivia. Es un estado que va a consumir muchos servicios y productos y está a lado de Bolivia. Si el sector privado y el Estado aprovechan todas las oportunidades que abre el Mercosur, con un plan de 10 años podríamos estar duplicando nuestras exportaciones al Mercosur. El superávit comercial se acrecentaría y abriría nuevas oportunidades para sector de las industrias.

– El presidente Arce dijo que Bolivia será país bisagra de la región. ¿De qué modo se concretará esto?

-Bolivia continúa siendo integrante de la CAN. Se adhiere al Mercosur. En el mediano plazo las normas de ambos bloques tienen que converger sin contradecirse. Se continuará aplicando la nomenclatura de la CAN para el comercio de la CAN y lo mismo con el Mercosur. Eso es importante porque los importadores y exportadores se van a ver beneficiados para aplicar cualquiera de las nomenclaturas. Vamos a ser el único país del continente que pertenezca a la CAN y al Mercosur. Esto va a generar diálogos entre los dos bloques económicos y nosotros vamos a ser el punto de partida para que estos dos bloques puedan converger, tal vez en un futuro, en un solo bloque sudamericano.

– Arce planteó luchar contra el narcotráfico de forma conjunta y crear una fuerza antiincendios. ¿Qué otras propuestas se tienen a corto plazo?

– La propuesta frontal contra el narcotráfico ha sido bajo el consenso de Brasilia, que vendría a reemplazar a la Unasur.

Pero el Mercosur no sólo es comercio. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para los procesos productivos, tecnología, educación, salud, fronteras, cuidado al medio ambiente, seguridad jurídica, tema legal, un sinfín de temas. Es un proceso amplio que va más allá de las relaciones comerciales. Por eso mismo necesitamos conocer en profundidad todos lo que nos puede ofrecer el Mercosur.