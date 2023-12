Horóscopo del 18 de diciembre: conoce tu futuro según tu signo zodiacal

20 MAR- 19 ABR.: Difícil momento sentimental, tu orgullo no te permite aceptar que te has equivocado, discúlpate y no dejes pasar más tiempo, podría ser tarde cuando reacciones. Te darás cuenta que con quienes estás tratando tienen entusiasmo pero no recursos económicos, hoy buscarás a personas que sí te pueden apoyar con tu proyecto. Número de suerte, 20.