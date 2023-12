Inbox Zero, para gestionar las newsletter y suscripciones de tu correo electrónico

Lo de tener una caja de entrada de correo limpia es algo que parece imposible, pero no es por falta de opciones existentes para ayudar con la tarea.

Hoy quiero hablarles de Inbox Zero, una aplicación de correo electrónico que promete una gestión eficiente de nuestro abarrotado buzón.



Inbox Zero se presenta como una solución para aquellos que buscan controlar el caos de sus correos electrónicos. Lo interesante de esta herramienta es su capacidad para organizar suscripciones y newsletters. Puedes ver todas tus suscripciones en un solo lugar y darte de baja con un clic, una funcionalidad muy útil para limpiar tu bandeja de entrada.

En este vídeo lo explica su fundador:

Otra característica destacada es su análisis del inbox. Esta función te permite identificar quién te envía más correos y qué tipo de emails recibes, lo cual es crucial para entender y manejar mejor tu bandeja de entrada.

Lo que realmente me llamó la atención es su automatización mediante IA. Imagina tener un asistente virtual que responda correos por ti o que sugiera acciones. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también abre nuevas posibilidades en cómo interactuamos con nuestros emails. Por supuesto, hay que hacerlo con mucho cuidado (personalmente no dejaría a ninguna IA algo tan importante como responder un email, pero bueno).

Funciones disponibles

Os dejo la lista completa:

Gestión de Newsletters y Suscripciones de Marketing : Permite a los usuarios ver todas sus suscripciones en un lugar y darse de baja con un solo clic.

: Permite a los usuarios ver todas sus suscripciones en un lugar y darse de baja con un solo clic. Análisis del Inbox : Proporciona una visión detallada de los patrones de correo electrónico, incluyendo la identificación de los remitentes más frecuentes y el tipo de correos electrónicos recibidos.

: Proporciona una visión detallada de los patrones de correo electrónico, incluyendo la identificación de los remitentes más frecuentes y el tipo de correos electrónicos recibidos. Automatización mediante Inteligencia Artificial (IA): La IA puede responder, reenviar o archivar correos electrónicos basándose en reglas preestablecidas. Permite a la IA sugerir acciones para los correos electrónicos, las cuales el usuario puede aceptar o rechazar. Los usuarios pueden interactuar con la IA utilizando instrucciones en lenguaje natural, similar a hablar con un asistente.

Su aprobación por Google y la opción de autoalojamiento me parecen puntos fuertes, especialmente para aquellos preocupados por la seguridad de sus datos. Se trata de una solución de código libre, por lo que si hay alguna amenaza en su código, se descubriría fácilmente.

Inbox Zero ofrece distintos planes de precios, desde una opción gratuita hasta el Plan Enterprise. La opción gratis permite la gestión de hasta 5 newsletters mensuales.

Es un negocio arriesgado, ya que generalmente la gente desconfía de cualquier app que lee, aunque sea de forma automática y anónima, el contenido de sus correos, pero reconozco que en algunos casos puede ser útil.

Podéis ver los detalles en getinboxzero.com