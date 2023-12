Intendencia de La Paz decomisó 1,5 toneladas de carne en mal estado

El funcionario público dijo que desde tempranas horas realizaron operativos en la zona Max Paredes, la calle Incachaca en la Garita de Lima y otros sectores donde se comercializan estos productos.

Fuente: ANF

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, la Intendencia Municipal de La Paz decomisó al menos 1,5 toneladas de carne, de cerdo, res y pollo, en mal estado o no tenían una buena conservación, incluso con evidencia de que esos alimentos fueron lavados con lavandina.

“La Intendencia Municipal ha realizado un operativo contundente y decomiso más de 1.000 kilógramos de carne en mal estado, mal conservada, con contaminación cruzada e incluso encontramos patas de pollo (lavada) con lavandina. Se ha realizado el decomiso para proteger la salud de la población”, informó el intendente, Sergio Saavedra.

El funcionario público dijo que desde tempranas horas realizaron operativos en la zona Max Paredes, la calle Incachaca, en la Garita de Lima y otros sectores donde se comercializan estos productos, donde se evidenció una mala conservación de la carne.

En ese sentido, Saavedra indicó que días antes de ese operativo se confiscó 500 kilos más de carne de pollo y cerdo en mal estado, recordó que estos productos no deben ser exhibidos en el piso, sino en espacios adecuados.

Por otra parte, el funcionario pidió a la población verificar el estado de los productos antes de adquirirlos y denunciar a la Intendencia si existe contaminación o cualquier indicio que muestre el mal estado de la carne.

“Al momento de adquirir un producto deben asegurarse de la inocuidad alimentaria que es muy importante, ver que no esté seco, que no esté en el sol, con lavandina; debemos tener mucho cuidado al hacer las compras. No se pueden guardar las carnes en bolsas negras, con sangre seca, todos estos detalles son muy importantes”, explicó.

/EUA/ANF/