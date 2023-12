Jaime Bayly se quiebra al recordar su íntima amistad con Pedro Suárez Vértiz: “Estoy destruido y devastado”

“Hoy murió Pedro Suárez Vértiz. Lo digo y no lo puedo creer, estoy muy triste, estoy destruido, devastado. No me lo puedo creer. Espero que Pedrito, que sufrió tantos años por una enfermedad que le impedía cantar, una enfermedad que le impedía hablar en público y dar entrevistas, espero ahora que esté en un lugar mejor, aunque yo no soy creyente, pero Pedrito sí era creyente”, comentó.