Joven pareja denuncia que fueron torturados y golpeados por un corregidor de Villa Tunari

“ Ya no quiero regresar yo allá , tengo miedo, quien sabe si cuando vamos a regresar nos van a matar al final de cuentas”, dijo entre lágrimas la mujer.

Sin embargo, días después ambos decidieron continuar con su relación sentimental, esta situación, según refiere, molestó al corregidor, quien les pidió la suma de Bs 13 mil.

“Le dije pero que error estamos cometiendo, si yo he discutido con mi pareja puedo regresar, pero ellos no, me dijeron: entonces para que nos molestan”, contó.

La afectada asegura que al no poder pagar el monto de dinero que el corregidor les pidió, fueron víctimas de una agresión física de parte de estas personas, quienes además les quitaron su vehículo, el cual estaba valuado en aproximadamente $us 8 mil, pero no conforme con ello, destruyeron su casa y la expropiaron.

Asimismo, relata que estas personas los capturaron y llevaron a unas celdas, donde los mantuvieron encerrados.

“Ahí, el 29 de noviembre ha entrado a la celda (el corregidor) y me ha querido violar el caballero (…) porque estábamos separados en las celdas con mi pareja”, indicó la víctima.

Tras ser liberados, la pareja acudió hasta la Policía de Villa Tunari, donde formalizaron una denuncia contra estas personas, pero el accionar causó más molestia en el corregir, por lo que junto a un grupo de desconocidos reaccionaron de manera violenta.