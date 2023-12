Junta Médica estableció que Camacho no necesita atención en centro externo, según Régimen Penitenciario

Fuente: Unitel

Este lunes en Régimen Penitenciario, señalaron que la junta médica que evaluó la salud de Luis Fernando Camacho, estableció que no necesita un centro médico externo para ser atendido. Se agregó que las conclusiones fueron enviadas al juez.

“La junta médica en forma general, hemos dado dos puntos importantes: que él (Camacho) está estable (…), y que no necesita estar en un centro externo de salud”, señaló Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario.

El funcionario público señala que el informe de la junta médica ha sido enviado a la autoridad jurisdiccional, que deberá tomar una decisión sobre la atención a la salud del gobernador cruceño.

“Será esa autoridad que valore, que evalúe de acuerdo a lo que le corresponde. Nosotros ya hemos cumplido lo que nos interesaba era conocer su estado de salud, los exámenes complementarios”, dijo Limpias.

Esta última junta médica fue calificada de ilegal por la defensa de Luis Fernando Camacho, pues sostiene que quien podía convocarla era el juez y no el gobernador del centro penitenciario, como ocurrió.

“El mayor (Marcos) González, gobernador del Centro Penitenciario de Chonchocoro no puede y no tiene atribuciones para señalar una junta médica. Esto es una ilegalidad. Hemos dejado en claro que no puede realizar notificaciones que le corresponden al juzgado Anticorrupción en Santa Cruz”, apuntó Martín Camacho, abogado de la autoridad cruceña.