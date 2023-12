La Paz: Con sus casas y negocios bajo el agua, más de 400 damnificados piden ayuda para afrontar esta situación

“Ahora no estoy trabajando y no voy a poder trabajar en un tiempo. Ahora no sé qué tiempo durará el agua”, lamentó Palle por su vivienda y centro de trabajo como centro mecánico.

“Que nos faciliten el diésel le pedimos al Gobierno y decimos a los mineros que se pongan la mano al pecho y no afecten a los pobladores”, comentó otro poblador, quien pernocta en el instituto, donde llegó gente que perdió sus casas.

Los pobladores además piden el envío de diésel, puesto que el carburante continúa con una distribución irregular en la región.

En la comunidad de Cangallí, la presidente de la comunidad María Flores coincidió en que el problema viene del movimiento de tierras por la minería y señaló que aún no comenzó la época de lluvias.

Los comunarios piden colaboración. Necesitan con urgencia víveres, carpas y otros insumos para enfrentar la compleja situación.