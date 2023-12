La Paz: se registran largas filas para adquirir el B-SISA, sistema que permite la compra de gasolina

“Tiene que ser el B-SISA actualizado, no tiene que ser este verde que no están haciendo valer. Quieren el actualizado, el azul”, comentó un conductor que esperaba en la fila.

Los requisitos para adquirir el distintivo de la ANH son: el RUAT (Registro Único Para La Administración Tributaria), el depósito en las cuentas estatales y la licencia de conducir del dueño del motorizado.

Otro conductor lamentó que su etiqueta solo está desgastada y por eso no puede comprar el combustible en los surtidores.

“Es un requisito, según la resolución 0017, que indica que se tiene que pagar 60 bolivianos y estamos dando cumplimiento a eso. Yo reporto a la ANH que hay fila para que nos manden más funcionarios”, comentó uno de los responsables que atienden un punto de ANH.

Los controles son estrictos, por ejemplo, en el color del automóvil, que debe coincidir con el registro del RUAT.

“A parte que hice fila desde la madrugada, ahora me observan y me dice que (mi automóvil) no es de color café”, denunció otro conductor.