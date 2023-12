La UEFA y LaLiga exigen al TJUE que rectifique y la Superliga responde: «No entiende que su monopolio ha acabado»

Aleksander Ceferin y Javier Tebas envían una carta al Tribunal Europeo en la que critican la “inexactitud y contradicción” del comunicado de prensa tras el fallo.

Por María Saavedra





El Presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. EFE/EPA/ARCHIVO/MIGUEL A. LOPES

Hace una semana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaba sentencia sobre la demanda de la empresa ‘A22′, considerando contraria a las leyes de la Unión Europea y posición dominante la de la UEFA a la hora de organizar competiciones de fútbol. En la sentencia, el TJUE dictaminó que existía un “abuso de poder dominante” por parte de la UEFA y la FIFA, lo que se posicionaba a favor de la Superliga, declarando que “las normas de la FIFA y la UEFA sobre la aprobación previa de competiciones de fútbol interclubes, como la Superliga, son contrarias a la legislación de la UE.” Esta resolución sirvió para celebrar la victoria en su desafío legal a todos los que están detrás de esta competición, como son el Real Madrid o el FC Barcelona, entre otros.

Sin embargo, las partes afectadas no quedaron contentas, aludiendo que en dicho fallo judicial no se había dado luz verde a la Superliga. De esta manera, la UEFA mandaba una carta al TJUE, la cual ha publicado el diario inglés, en la que exigía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que modificase su comunicado de prensa sobre dicha competición, alegando que es “inexacto” y “contradice la sentencia”. Figuras de alto nivel han dicho al The Times que creen que la declaración fue mejorada para que ganara más atención.

Carta de la UEFA

La carta, a la que ha tenido acceso The Times, dice que los comunicados de prensa del TJUE “deben reflejar al menos fielmente el contenido real de la sentencia”. “Si bien apreciamos que los comunicados de prensa no vinculan al tribunal, son el punto focal de la atención de los medios en casos de alto perfil, con un impacto inevitable, entre otros, en la percepción y reputación de la UEFA, dada la extrema gravedad del asunto: acusación de abuso de posición dominante. También permanecen en el sitio web del tribunal a largo plazo. Además, en un caso de alto perfil como este atraen mucha atención (como es de hecho su propósito) e influyen en la forma en que se percibe el caso. Le pedimos, en consecuencia, que se asegure de que el comunicado de prensa se modifique para reflejar con precisión la sentencia del tribunal”, dice el escrito enviado por la entidad al Tribunal Europeo.

En relación con la afirmación contenida en el comunicado de que la UEFA y la FIFA están abusando de una posición dominante, la carta dice que “no existe tal conclusión de infracción en la sentencia misma”. Añade: “El hecho de que el titular se presente como una conclusión definitiva y concluyente va en contra de la jurisprudencia establecida y coherente del Tribunal de Justicia y del papel del Tribunal de Justicia en el procedimiento prejudicial. El Tribunal de Justicia no decide ni puede decidir el caso que se le somete”.

En el comunicado de prensa emitido se afirmaba que “las normas de la FIFA y la UEFA relativas a la explotación de los derechos de los medios de comunicación pueden perjudicar a los clubes de fútbol europeos”. La UEFA denunciaba esto en su carta acusando dicha afirmación como “engañosa y no refleja el contenido de la sentencia”, que si bien indica que “la venta conjunta puede conducir a una restricción de la competencia, también dedica varias páginas a explicar por qué habría posibles justificaciones para tal restricción”.

LaLiga se une a la protesta

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante la rueda de prensa por Zoom después de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo sobre la creación de la Superliga y el veto a la UEFA y FIFA. (UEFA/Handout via REUTERS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se unió a la carta emitida por la UEFA y envío la propia de parte de la entidad al Tribunal de Justicia Europeo. Tebas considera que el comunicado del TJUE sobre su decisión respecto a la Superliga, considerando ilegal el veto de UEFA y FIFA, a que se organice dicha competición, tuvo una redacción que provocó la “innegable malinterpretación” de la sentencia en los medios de comunicación. “Ante tan loable esfuerzo del Tribunal por matizar y abstenerse de valoración alguna, sorprende la redacción del comunicado de prensa oficial publicado poco después de leerse la sentencia, cuya trascendencia e influencia en los medios de comunicación provocó una innegable malinterpretación por parte de estos sobre el verdadero sentido jurídico de la sentencia”, indicaba el escrito del presidente de LaLiga.

En este contexto, la carta de Tebas ha resaltado que el comunicado “expresó unas conclusiones sobre la sentencia 2 que no se corresponden con la realidad”, en alusión otra sentencia del TJUE que aclaraba que las organizaciones deportivas pueden solicitar exenciones de las normas de competencia europeas si pueden demostrar su interés público. “Es de prever, por ende, que tampoco lo cumplirán las explicaciones que dé la Unidad de Prensa e Información en relación con este comunicado, que sigue a disposición del público en su página Internet. Todo ello es una práctica contraria a los más elementales códigos deontológicos del periodismo y la comunicación”

La Superliga responde a las quejas

En relación con las últimas informaciones aparecidas sobre la UEFA y sus presiones al TJUE, fuentes de la Superliga apuntan que: “La UEFA no escucha a la Justicia. No entiende que su monopolio ha acabado y sus privilegios no tienen cabida en la Europa de las libertades. La Justicia se lo ha dicho muy claro y no ofrece dudas: ya no puede amenazar ni sancionar a los clubes que quieran promover competiciones alternativas. Y ahora siguen presionando a los clubes y sorprendentemente al propio TJUE”.