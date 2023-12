Ladrones enmascarados robaron la casa de Keanu Reeves y se llevaron un arma valuada en USD 7 millones

Fuente: Infobae

La residencia del actor Keanu Reeves en Hollywoood Hills fue asaltada por ladrones enmascarados que, según informó New York Post, se llevaron un arma de fuego de la propiedad valorada en unos USD 7 millones. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió inicialmente a una llamada anónima sobre un posible intruso el miércoles alrededor de las 19:00 horas, pero no encontraron a nadie.

La situación se repitió a la 1:00 de la madrugada del jueves, momento en que las cámaras de seguridad captaron a varios hombres con máscaras de esquí rompiendo una ventana y entrando a la casa. Reeves no se encontraba en la residencia en el momento del incidente, reportó TMZ.

Los detectives están analizando vídeos del entorno de la vivienda y cámaras de seguridad de los vecinos para recoger pistas. Examinan especialmente si la llamada inicial podría haber sido realizada por alguien que estaba vigilando la casa. Este no es el primer incidente de este tipo que el protagonista de Matrix y John Wick ha experimentado; en 2014, sufrió dos intrusiones consecutivas en su propiedad.

TMZ recordó que en 2014 una mujer irrumpió en la mansión mientras Reeves dormía y fue encontrada dormida en una silla de su biblioteca. Él despertó y habló con la intrusa antes de llamar a la policía.

Al día siguiente, otra mujer ingresó a la vivienda a través de una puerta sin cerrar mientras el actor no estaba presente. Las dos mujeres fueron detenidas y se les realizaron evaluaciones psicológicas. Anteriormente, este año, a Reeves y su pareja, Alexandra Grant, se les concedió una orden de restricción temporal contra un hombre que afirmaba ser pariente del actor.

Bryan Keith Dixon, de 38 años, supuestamente violó la propiedad del actor, valuada en unos USD 5,6 millones, en seis ocasiones desde noviembre hasta enero. Dixon intentó contactarse con el actor en cada visita y llegó al punto de que el actor tuvo que contratar a un equipo de seguridad privado para investigar al presunto intruso.

En publicaciones en redes sociales, Dixon se hacía llamar “Jasper Keith Reeves” y expresaba su deseo de que el actor tomara control sobre él y le asignara sus “derechos personales”.

Keanu Reeves alcanzó la fama en el género de acción principalmente con su rol protagónico en Speed: Máxima potencia (1994), donde interpretó a un oficial de policía de Los Ángeles. Sin embargo, su papel más icónico en el cine de acción es el de Neo en The Matrix (1999), junto con sus secuelas The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix Revolutions (2003).

Más recientemente, Reeves ha sido conocido por su personaje principal en la serie de películas John Wick (2014), John Wick: Capítulo 2 (2017) y John Wick: Capítulo 3 – Parabellum (2019). Estos roles cimentaron su reputación como un destacado actor de películas de acción.