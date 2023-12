Las ONG dudan tras el anuncio del Gobierno mexicano sobre la localización de 16.681 desaparecidos

El Gobierno de México presentó este 14 de diciembre un polémico informe que indica la localización de 16.681 personas, reportadas como desaparecidas, en el marco de un registro nacional que reúne un total de más de 110.000 casos. Una mayoría fueron asesinadas en un contexto de guerra de carteles ligada al narcotráfico.

Fuente: RFI

“Echamos a andar a partir del 1ro de mayo de 2023, la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas. ¿Cuáles son los resultados después de este esfuerzo? La localización de 16.681 personas”, anunció Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. Es decir, un 15% de los más de 110.000 casos que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Cifras que las ONG de las familias de las víctimas, y los politólogos, ponen en tela de juicio.

“Maquillar los números”

“De acuerdo con la información de los grupos de búsqueda, es decir, de los colectivos que están conformados por madres, esposas, hijas, parejas de las personas desaparecidas, no nos refieren que haya este nivel de localización de personas. De hecho, no tenemos como tal un registro que pudiéramos verificar nombre por nombre con nombres, direcciones, teléfonos, casos en concreto de cuántas personas están efectivamente localizadas. Hay esta presunción de que el Gobierno federal quiso reducir de manera artificial y maquillar los números. No tengo la certeza de que sean reales”, explica David Saucedo, consultor en programas de gobierno y analista en seguridad pública.

“Pongo un ejemplo”, prosigue. “El presidente Manuel López Obrador refiere constantemente que hay una reducción en el número de homicidios. Es una cifra que él ha presentado como muestra del éxito del Gobierno en el combate a la inseguridad, pero en paralelo hay un incremento de las personas desaparecidas. Entonces, por un lado, tenemos una reducción del número de homicidios aparente, y por el otro, un incremento del número de personas desaparecidas. Es decir, las personas desaparecidas no están desaparecidas, muchas están muertas y no están localizando los cadáveres. Es decir, no hay una reducción de homicidios”, subraya el analista.

“A costa de su propia vida”

Estos homicidios son producidos en su gran mayoría por grupos de crimen organizado, en el marco del narcotráfico. Los colectivos y familiares siguen buscando. “La labor más importante que están haciendo los grupos de búsqueda, las organizaciones no gubernamentales, es la labor que no realizan las autoridades, de estar investigando a costa de su propia vida, las narcofosas, recuperando cadáveres, haciendo labores de antropología forense”, indica David Saucedo.

“Obviamente no tienen ni el presupuesto ni la capacitación para hacerlo, pero lo están intentando. Es algo de mucho mérito porque incluso los grupos de crimen organizado ya han dirigido sus ataques en contra de los buscadores y buscadoras de personas”, concluye.

Se espera que en los próximos meses, las ONG tengan acceso a las carpetas de investigación, aún confidenciales.