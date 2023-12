Llanos sobre control de manillas: Necesitamos una institución con credibilidad, no a la Policía

Fuente: ANF

El exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos lamentó la aprobación de una comisión de la Cámara de Senadores de otorgar la administración de las manillas electrónicas a la policía, siendo que esta es una institución que demostró ser “vertical, violenta y corrupta”.

Indicó que esta situación será una oportunidad más para que la policía pueda realizar “negocios”, por lo que demandó que quién administre los dispositivos sea una institución con credibilidad social.

“La aprobación de la comisión de Constitución del senado repite el criterio autoritario en el que vivimos, entregan la administración de las manillas a la policía boliviana, hecho lamentable, ya que como sabemos todos los dispositivos electrónicos hasta ahora y cuando se descubre algún delito, no sirven, no están en uso, no están presentes en esos hechos delictivos”, dijo Llanos a ANF.

Cuestionó que “una institución vertical, una institución violenta, una institución corrupta, una institución que ha demostrado que está en colusión con la delincuencia, en muchos de sus niveles, tenga con las manillas, gracias a senadores fieles al Ejecutivo, otra posibilidad de realizar ‘negocios’”.

Dijo que se necesita de una institución responsable, que tenga credibilidad social, con personal civil de las universidades formados en informática, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, para que forme, capacite y profesionalice a jóvenes durante cinco años.

“Estas manillas electrónicas o estos dispositivos, deben estar a cargo de personal civil, somos gobiernos democráticos, somos el gobierno de los civiles, no somos gobiernos de militares, de policías, de uniformados, este mundo lo dirigen los civiles”, apuntó.

Agregó que este sistema tiene que estar controlado por ingenieros de sistemas y electrónica, “no por la policía que estudia cuatro años y seguramente sabe mucho de Word y otros paquetes, pero no sabe de los sistemas y va a tener que tercerizar, entregar a otras personas este manejo de dispositivos electrónicos”.

Llanos remarcó que la Asamblea Legislativa y sus senadores “cometen el error de seguir en este mundo vertical, autoritario, fascista”.

/ANF/