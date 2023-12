Lo que sigue después de la promulgación de la ley que amenaza a las reservas indígenas en Brasil

O presidente @LulaOficial não promulgou a Lei do Marco Temporal após a derrubada dos vetos no Congresso, mas hoje, infelizmente, a Lei foi promulgada pelo presidente do Senado. Retrocesso contra os povos indígenas. Últimos dias de 2023 vindo pra nos mostrar que a luta não para!

— Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) December 28, 2023