Los consejos de vida de Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, en medio de sus polémicas peleas

Sensible, caritativo, pero también conflictivo, las dos caras forman parte de la misma moneda, en este caso de la misma persona: Emanuel Noir. Desde ayudar a los más necesitados hasta protagonizar disturbios en la vía pública, el cantante de Ke Personajes no oculta ningún aspecto de su carácter. En ese sentido, también busca compartir sus reflexiones más profundas con sus fans, es por eso que, en medio de su polémico momento, decidió dar un breve consejo.

“Cuando tengas gente trabajando para vos no los menosprecies,cuidalos, valoralos, entendelos, consentilos, sé parte de ellos, aún siendo vos el jefe. Porque las vueltas de la vida te pueden llevar de vuelta a ser empleado Y para que el dia de mañana, cuando te crucen por la calle, te vean, griten y digan: ‘Ahí va nuestro puto jefe’. Entendelo siempre, nunca menos precies a la gente que trabaje para vos, sé parte de ellos y tratalos bien porque las vueltas de la vida te van a poner en el mismo lugar que una vez estuviste, haciéndole caso a otra persona, consejo del dia”, dijo recientemente el artista.

Las palabras de Noir se producen en medio de un difícil momento, luego de que el cantante se convirtiera en el blanco de las críticas tras ser detenido por pelearse con un hombre en su ciudad natal, Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. En las imágenes que se viralizaron, Noir aparecía noqueado mientras era increpado por el hombre al que había intentado agredir con una manopla.

Tiempo atrás, el músico también había participado de otra pelea, al cual se dio hace más de una semana, en horas de la mañana, específicamente a las 7:50. La situación se dio a conocer luego de que un equipo del personal de la Comisaría Vecinal 2A se movilizara de manera urgente hacia la dirección Junín al 1700, en el barrio porteño de Recoleta. Este desplazamiento se debió a un conflicto que se había generado en la vía pública, involucrando a varios individuos en una disputa. Entre los participantes de este altercado se encontraba justamente Noir.

Pero lejos de ese aspecto conflictivo, en ese entonces, el vocalista también había compartido unas palabras para sus fans: “Este es el consejo del día, para que lo entiendan más adelante con alguna publicación. A la persona nunca la van a conocer por cómo llega, va a llegar sublime, angelical. La persona vos la vas a conocer cómo se retira de tu vida”.

Queda claro que la dualidad está presente constantemente en la vida de Noir, sin embargo, quienes lo conocen y lo quieren siguen defendiéndolo. Así fue el caso de su expareja, Julieta Farías.

En diálogo con el programa A la Tarde, la joven habló de los conflictos que protagonizó el artista: “Nunca pensé que esto iba a pasar. Yo sé lo que es Emanuel y todo lo que le costó llegar hasta donde está hoy. Creo que fue mucho más lo que la gente lo señaló por ser quien es, que por todo lo que logró. La gente se olvida todo lo que le costó llegar. Que apunten con un dedo es super feo. Todos tenemos errores como personas”.

Las palabras de Farías sorprenden luego de que ambos terminaran su relación. Más aún sabiendo que la ruptura se dio un mes después de que los dos festejaran su compromiso, previo al casamiento, luego de tantos años de relación.

En ese entonces, durante una reciente emisión del programa Córdoba a la siesta (Canal C) la influencer habló sobre las razones detrás de su separación. En un tono crítico, Farías insinuó que Noir intentaría presentarse como una víctima en esta situación. “Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas, ni la tele, ni nada. Yo sé que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar del por qué nos separamos. Claramente él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que claramente llegó un momento que no aguanté más todo eso”, expresó Julieta en un mensaje de audio enviado a Tomasito Süller, quien forma parte del panel del programa.