Loza: Senado debatirá hoy el ascenso a generales, entre otros temas

La anterior semana, en un comunicado, el presidente de la Asamblea Legislativa de Bolivia, David Choquehuanca, citó el artículo 153 de la Constitución Política del Estado (CPE) para anunciar que está vigente el receso legislativo, aunque sin comisiones. La decisión desató una ola de críticas.





Sesión de la Cámara Alta de la Asamblea Legislativa (foto archivo Presidencia del Senado)

Fuente: Brújula Digital

El senador Leonardo Loza del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista, anunció que, continuando con el trabajo en la Cámara Alta, en la sesión de esta tarde se debatirán los ascensos a generales de efectivos de la Policía y Fuerza Armada, la situación de los magistrados, entre otros temas.

“Hay una convocatoria de la Directiva del Senado y no hay nada legal que nos impida realizar nuestra sesión, lo ilegal es intentar entrar al receso mediante una pequeña notita, eso es ilegal. No por el hecho de ser fin de año no podemos sesionar, ir a nuestras casas y descansar; el pueblo necesita que trabajemos y estoy seguro que habrá cuórum para realizar esta sesión”, declaró a la prensa el senador Loza.

Loza, que preside la Comisión de Gobierno y Defensa del Senado, sostuvo que en la sesión de esta tarde también está previsto debatir la situación de auto-prórroga de los magistrados, además de la convocatoria a las elecciones judiciales.

Criticó, en varias ocasiones, la actitud del vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, quien “con una “notita” declaró receso hasta 2024, pese a que el pleno de la Asamblea rechazó suspender las actividades legislativas.

La anterior semana, en un comunicado, Choquehuanca citó el artículo 153 de la Constitución Política del Estado (CPE) para anunciar que está vigente el receso legislativo, aunque sin comisiones. La decisión desató una ola de críticas.

“Nuestro queridísimo Choquehuanca se ha debido cansar pues. Posiblemente ya es la edad. Quiere descansar, quiere irse a su casa. Está bien, que se vaya, que descanse, ningún problema, pero que nos deje trabajar a nosotros. No puede decirnos que no podemos trabajar”, dijo Loza.

Aclaró que no pide la renuncia del presidente nato de la Asamblea, Legislativa, pero recalcó que los senadores tienen temas a tratar como la justicia, presupuesto y ascensos.

En tanto que la diputada de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, anunció la presentación de una proposición acusatoria contra el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, por su decisión de decretar el receso legislativo de fin de año mediante un comunicado.

“Hemos visto que el pasado fin de semana el señor David Choquehuanca ha llevado adelante una vez más una vulneración al resultado de más de dos tercios de asambleístas que le dijimos no al receso parlamentario”, afirmó la legisladora.

BD/WPS