Loza, sobre la imposición del receso: Choquehuanca se ha debido cansar, posiblemente es la edad

El senador Loza resaltó que en Bolivia existen temas urgentes para resolver, como el Presupuesto General del Estado y las elecciones judiciales.

David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa

La Paz, 27 de diciembre de 2023 (ANF).- El senador “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza dijo que el receso legislativo que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, impuso debe tener una explicación en el cansancio que siente por su edad; al contrario, aseveró que muchos legisladores quieren seguir trabajando por el país hasta el último día de la gestión.

El sábado, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional emitió un comunicado en el que instruye que el Receso Legislativo de fin de año por 15 días comienza desde el 23 de diciembre, pese a que días antes los legisladores votaron para renunciar a ese beneficio y seguir trabajando en los temas urgentes.

“Nuestro queridísimo Choquehuanca se ha debido cansar. Posiblemente, es la edad, quiere descansar, quiere irse a su casa. Está bien, que descanse, no hay ningún problema, pero que nos deje trabajar a nosotros. No puede decirnos que no queremos trabajar. Posiblemente, algunos, por edad o por costumbre, se quieren ir a sus casas”, dijo el senador evista esta jornada.

Loza resaltó que existen temas urgentes para resolver, como el Presupuesto General del Estado y las elecciones judiciales; por ello, aseguró que no son “flojos” y que trabajarán hasta el último día de la gestión.

“El presidente de la Asamblea se inventó una notita y forzosamente, sin la consideración o aprobación de la Asamblea, intenta obligarnos a entrar en receso. Nosotros no somos flojos, queremos hacer algo para el país, queremos trabajar hasta el último día de este año, así que, en ese marco, consideramos que nada nos impide convocar a una sesión”, indicó el asambleísta antes de resaltar que esta tarde la Cámara de Senadores sesionará.