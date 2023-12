Máxima preocupación en la Premier League: el capitán del Luton Town se desplomó en la cancha y suspendieron el partido

El defensor Tom Lockyer, que había protagonizado un hecho similar meses atrás, cayó en la mitad de la cancha cuando se disputaban los primeros minutos del segundo tiempo entre Bournemouth y Luton Town. IMÁGENES SENSIBLES

https://eju.tv/wp-content/uploads/2023/12/S8siBE4R-34516614.mp4 El capitán del Luton Town, Tom Lockyer, se desplomó en el duelo ante Bournemouth

Fuente: infobae.com

La Premier League vivió una escena que generó absoluta conmoción cuando el capitán del Luton Town, Tom Lockyer, se desplomó en la mitad de la cancha tras sufrir un paro cardíaco cuando se disputaban los primeros minutos del segundo tiempo del choque ante el Bournemouth por la 17ª fecha del torneo. La preocupación ante lo acontecido es doble porque el futbolista galés, de 29 años, ya había sido protagonista de un hecho similar meses atrás.

Cuando el reloj marcaba los 58 minutos de acción en el Vitality Stadium de Bournemouth, el capitán del Luton cayó en la mitad de la cancha y generó la inmediata reacción de compañeros y rivales, quienes exigieron que ingrese la atención médica. Mientras los especialistas lo trataban en el lugar, los deportistas realizaron un círculo alrededor para tapar la escena de las cámaras.

Luego, los jugadores se marcharon al vestuario y Tom fue retirado del campo en camilla. Minutos más tarde, todos saltaron al campo de juego para agradecer al público el respeto mostrado y abandonaron la cancha definitivamente.

“Todos esperamos y oramos por nuestro líder y capitán Tom Lockyer, quien afortunadamente responde y ha sido trasladado al hospital. No sabemos el alcance total de lo que sucedió y cuáles son los próximos pasos en este momento, pero agradecemos a Bournemouth y al personal médico de ambos lados por su respuesta inmediata, que fue absolutamente increíble”, informó el Luton en un parte médico.

Los médicos ingresaron rápidamente a asistirlo (Foto: Reuters/Paul Childs)

“Lamentamos a todos los aficionados presentes que los jugadores de ambos equipos no estuvieran en condiciones de continuar con el juego después de ver a su querido compañero y amigo de esa manera, y el personal no pudo continuar con la gestión del juego en haber tenido que hacer frente a la situación en tales circunstancias. Agradecemos a todos por los maravillosos aplausos y cantos del nombre de Locks dentro del estadio en un momento tan difícil. Ahora es el momento de que todos nuestros jugadores, personal y seguidores se unan como siempre lo hacemos y brinden nuestro amor y apoyo a Tom y su familia. Nuestros pensamientos están con él y con todos ellos”, completaron.

Minutos antes, el ex goleador inglés, actualmente comentarista televisivo, Gary Lineker había informado en sus redes sobre la salud del futbolista: “Llegan informes de que Tom Lockyer ahora está alerta y receptivo. Gracias al cielo”.

El momento en el que trasladaban a Tom Lockyer a los vestuarios (Foto: Reuters/Toby Melville)

Para entonces, la cuenta oficial de la Premier League ya había adelantado la suspensión del juego: “El partido de la Premier League entre Bournemouth y Luton ha sido suspendido debido a un incidente médico de un jugador. Nuestros pensamientos están con Tom Lockyer y todos los jugadores involucrados en el partido de hoy”. “El partido entre el AFC Bournemouth y el Luton Town ha sido suspendido. Todos nuestros pensamientos están con Tom Lockyer en este momento”, agregó el Luton en sus redes. “Nuestros pensamientos están con Tom Lockyer y todos en Luton Town”, agregó el Bournemouth.

El hecho elevó aún más la preocupación porque Lockyer ya había sido protagonista de un hecho similar en mayo de este año cuando perdió el conocimiento en el choque entre Luton Town y Coventry City, durante la final por el ascenso a la Premier League.

Tom Lockyer fue atendido inmediatamente (Foto: Reuters/Toby Melville)

En junio del 2023, la BBC había asegurado que Lockyer recibió el “visto bueno” de los médicos para retomar la actividad deportiva profesional tras una cirugía que le practicaron. La cadena británico detalló que tenía una fibrilación auricular, una afección que se describe como “causante de una frecuencia cardíaca irregular y, a menudo, anormalmente rápida”.

El futbolista incluso había hablado del tema por entonces según replicó la BBC por entonces: “Me han operado para arreglarlo y no debería volver a pasar. En realidad, no hay ninguna razón para decir por qué sucedió eso. Me han dado el visto bueno. Me revisaron todo el corazón y lo revisaron dos veces con todos los escáneres y pruebas que pueden hacerle al corazón, y todas dieron positivo”.

Tom Lockyer llegó al Luton hace cuatro temporadas tras iniciarse en el Bristol Rovers y firmar una breve etapa en el Charlton Athletic. Convertido en un símbolo de este club en la segunda división inglesa para lograr el ascenso a la Premier este año, Tom incluso fue convocado por Gales para el Mundial de Qatar aunque fue suplente y no ingresó en ninguno de los tres encuentros de su seleccionado. A lo largo de este 2023, estuvo presente en el combinado nacional de su país tanto en amistosos como en duelos del torneo clasificatorio para la Eurocopa.

Tom Lockyer con la camiseta de la selección galesa (Foto: Reuters/Rebecca Naden)

Días atrás, se estrenó un capítulo del podcast The Central Club donde Tom habló sobre lo que había sucedido en ese partido de playoffs para ascender a la Premier: “Recuerdo que hacía mucho calor. Estábamos calentando al sol y recuerdo haber pensado ‘wow’. Recuerdo haber intentado encontrar la sombra y calentarme en la zona de sombra y mirar a Coventry calentándose en la sombra y pensar ‘eso es injusto’”, marcó como el inicio de aquella preocupante jornada.

También repasó el momento exacto en el que colapsó: “Mientras retrocedía mi cabeza se volvió realmente mareada como nunca antes. Es como cuando te levantas muy rápido pero peor y luego mis piernas se pusieron como gelatina casi instantáneamente y recuerdo caer hacia atrás y lo siguiente que supe fue que me desperté y había paramédicos a mi alrededor. Recuerdo haber despertado de un sueño, no sabría decirte de qué se trata, pero recuerdo haber tenido un sueño”.