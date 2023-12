Ministro de Educación insta a padres de familia a “dejar de justificar aplazo” de estudiantes

El ministro de Educación, Edgar Pary, instó a los padres y madres de familia a “asumir su corresponsabilidad en la educación de sus hijos y dejar de justificar el aplazo de los estudiantes”.

Fuente: Opinión

“¿Por qué hay aplazados? No es capricho del maestro. Habría que analizar, caso por caso, por qué no llegó al promedio que requería para aprobar. Si nuestro hijo perdió el año, los padres de familia tenemos que asumir. No creo que tengamos que buscar argumentos intentando justificar por qué habría reprobado”, dijo citado en un reporte del Ministerio de Educación.

La autoridad explicó que, según reglamento, los maestros otorgan información periódica, de al menos una vez cada trimestre, a los padres y madres de familia, por lo que los progenitores tienen la corresponsabilidad de hacer un seguimiento continuo al desarrollo de actividades curriculares de sus hijos.

“El maestro y la maestra tiene su cronograma de trabajo y convoca periódicamente al padre y madre de familia para informar sobre su rendimiento académico. Si el padre y madre de familia sabía del estado académico de sus hijos, entonces también tenemos que asumir. Si reprobó, (…) eso debe servir de reflexión”, sostuvo.

Pary remarcó que, para consolidar la calidad educativa en Bolivia, es importante que todos los actores de la comunidad educativa “asuman su rol de responsabilidad”.

