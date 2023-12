Ministro ve móviles políticos en marcha a favor de Camacho

Convocada por gente de la Gobernación y la familia de Camacho, la caravana iniciará en el segundo anillo de la avenida Busch y llegará hasta el quinto anillo

Juan Cori

Santa Cruz. – Como «política» calificó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, la caravana que se realizará este jueves en la ciudad de Santa Cruz a un año de la aprehensión del excívico Luis Fernando Camacho, que se ejecutó el 28 de diciembre de 2022, por su participación en la crisis y posterior ruptura del orden constitucional en 2019.

Fuente: abi.bo

“Vemos que esta marcha es convocada por un tema netamente político y por, obviamente, la separación que ellos quieren realizar de Santa Cruz y de Bolivia”, afirmó en conferencia de prensa.

A los promotores de la marcha les preguntó»¿por qué no hacen una marcha para que les reparen los daños económicos, para resarcir a las víctimas de los 36 días de paro?”, ocurrido en 2022 por el Censo.

“Les pregunto ¿por qué no salen a marchar?, que ellos no son cruceños, que estas personas que perdieron la vida en el golpe de Estado (de 2019) y también en los 36 días de paro ilegales ¿no son bolivianos o no tienen derechos?”, inquirió.

Convocada por gente de la Gobernación y la familia de Camacho, la caravana iniciará en el Segundo Anillo de la Avenida Busch y llegará hasta el Quinto Anillo, donde el 28 de diciembre de 2022 el entonces Gobernador de Santa Cruz fue aprehendido por la policía en virtud a que no respondió las citaciones de la justicia para dar sus declaraciones por su participación en las protestas de 2019, que terminaron con la dimisión de Evo Morales a la presidencia tras la sugerencia de las Fuerzas Armadas.

Luego de ello, se planea realizar un mitin en el Cristo Redentor, donde se prevé pedir a la Asamblea Departamental que declare el 28 de diciembre el Día del Preso Político.

Camacho guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz, desde diciembre de 2022.

El jefe de bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, dijo que esta marcha solo pretende “manipular al pueblo cruceño”, porque Camacho debe responder por los presuntos ilícitos que cometió en la crisis de 2019, por lo que, aseguró, “esa famosa caravana me parece totalmente fuera de lugar y no representa el sentir de todos y cada uno de los cruceños”.

“Fernando Camacho no está preso por ser gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho está preso por haber incurrido en actos delictivos, aparentemente; será la justicia la que determine.Él está preso por aparentes actos delictivos que ha cometido y será la justicia, por supuesto, la que se encargue de aplicar las sanciones correspondientes o liberarlo cuando corresponda”, argumentó.

La marcha viene precedida de la decisión de la Fiscalía que presentó el martes la acusación formal en contra de Camacho, la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otros seis acusados por los hechos de violencia que derivaron en la dimisión de Evo Morales en 2019. Para Camacho y otros tres acusados se pedirá la pena de 20 años de cárcel.

En la acusación formal también está el excívico de Potosí, Marco Pumari, el exministro de Defensa Luis Fernando López, los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía, Yuri Calderón, además del exinspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández, y del excomandante de la institución armada, Carlos Orellana.

A fines de 2020 fue presentada la denuncia por la exdiputada del MAS Lidia Patty, a la que se sumó el Ministerio de Gobierno. La acusación formal abre paso al juicio penal por delitos, como terrorismo, que tiene una condena de 15 a 20 años de cárcel, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.

El propio Camacho reveló, en un video, que su padre, José Luis, “cerró” con militares y policías para que quiten respaldo a Morales. De hecho, confesó que, una vez sellados los arreglos, decidió trasladarse desde Santa Cruz a La Paz para agravar la violencia y presión en el objetivo de lograr la dimisión de Morales que, finalmente, se dio el 10 de noviembre de ese año.

Tras varias reuniones entre actores políticos en una universidad de la ciudad de La Paz, se habría consolidado la intención de que la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, asuma, en primera instancia, la presidencia del Senado para luego asumir la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a sabiendas de que la segunda Vicepresidencia del Senado no se encuentra en la línea de sucesión a la Presidencia del Estado, de acuerdo con la Constitución Política del Estado.

Con estos antecedentes y de acuerdo a las pruebas colectadas, Jeanine Áñez se habría reunido con Luis Fernando Camacho, en tres oportunidades, en el Hotel Casa Grande de la ciudad de La Paz, luego en la Academia Nacional de Policías, el 11 de noviembre de 2019, y posteriormente en Palacio Quemado, para distribuirse las instituciones estatales y, como parte del acuerdo, se designó a varios ministros, quienes fueron sugeridos por el entonces Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

Jfcch/Afbs