Mira estas recomendaciones antes de comprar la carne de cerdo para la cena de Año Nuevo

Autoridades piden a las amas de casa tomar en cuenta las características de los productos para adquirir productos en buen estado. La carne de chanco es de las más consumidas en las fiestas de fin de año.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

Uno de los productos de consumo tradicional durante las fiestas de fin de año es la carne de cerdo, por lo que autoridades de salubridad brindan recomendaciones para las amas de casa. Estos son algunos detalles que deben tomar en cuenta antes de realizar sus compras.

La carne de cerdo de buena calidad y apto para el consumo humano debe ser de color rosado, no debe presentar malos olores, ni granulaciones blanquecinas.

“La consistencia de la carne debe ser firme y brillante, no debe estar expuesto al sol, no debe tener algunas granulaciones tipo lentejas blanquecinas que se conocen como cisticercosis porcina o triquinosis. La grasita debe ser blanca, la carne debe ser rosada y no debe tener un color oscuro o negruzco, tampoco debe tener flema o mucosidades”, explicaron desde la intendencia municipal de la ciudad de El Alto.