Monseñor Leigue llama a vivir la Navidad en familia y aprovechar el día para la reconciliación

Fuente: UNITEL

Durante la Homilía dominical, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, llamó a la población a vivir la Navidad en familia y aprovechar para reconciliarnos.

“Navidad es vivir en familia y eso es la tradición que tenemos. Estar en familia, estar ahí sentado, meditando, orando también. (…) Sentarse con la familia para orar, reflexionar del año que pasa, qué cosas buenas se han hecho en familia, cómo se han comportado”, dijo en la tradicional homilía.

Leigue dijo que como José y María están unidos, las familias deben unirse hoy para pasar la noche buena y recibir la Navidad.

“Eso lo muestra esta figura de José y María, ellos están unidos siempre. Y seguro que no es que no han tenido problemas, no han tenido dificultades, seguro que lo han tenido. Pero ahí nos muestra de que donde está Dios, hay unidad”, señaló.

El sacerdote llamó a la reconciliación en las unidades familiares, pero también en el país, en la política y en las autoridades locales y nacionales.

“Eso debemos practicarlo cada día, pero cuánto más ahora en este día, en esta noche de verdad si hubiera reconciliación en la familia”, llamó la atención.

“Es importante si nuestras autoridades pensaran también de esa manera. Se pregona a veces, somos una familia, pero no siempre se toma en cuenta a todos los hijos. Entonces, si hubiera reconciliación también en estos días entre las autoridades, entre los político”.

Por último, invitó a la población a “no perder la esperanza”, que depende de “cada uno para hacer las cosas mejor”.