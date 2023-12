Muerte de Pedro Suárez Vértiz entristeció a famosos: Gian Marco, Magaly Medina y otros artistas se pronuncian

Cantantes, presentadores de TV y actores expresaron su profundo sentir ante la partida del cantante peruano, quien fue uno de los músicos más importantes del rock nacional.

Pedro Suárez Vértiz falleció a la edad de 54 años en su casa de Miraflores, en Lima. Foto: Andina





La música peruana está de luto. El reconocido cantante Pedro Suárez Vértiz murió de un infarto este jueves 28 de diciembre en su domicilio ubicado en Miraflores. Su deceso fue confirmado por el hijo mayor del intérprete, quien conversó con las autoridades que llegaron al lugar de los hechos.

El fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz ha entristecido al gremio artístico. Diversas figuras enviaron sus condolencias a la familia y se despidieron del cantautor a través de sus redes sociales.

Raúl Romero

“Con una pena inmensa me despido de ti, amigo y compañero del camino. Puedes descansar en paz, pues dejas una familia amándote, unida y leal, dejas un pueblo triste por tu partida, pero orgulloso de haberte tenido, de haberte escuchado y de haberte querido y dejas, con tus canciones, un legado de alegría y sentimiento imperecedero. Vas a tener la dicha del cielo en esta noche”, escribió el exvocalista de Nosequien y los Nosecuantos.

Ernesto Pimentel

“Querido Pedro, al recibir esta noticia me sentí muy triste. Gracias por tu amistad de tantos años, la confianza que me diste desde el día 1 para realizar el proyecto que junto a tu familia estamos planificando. Te quiero mucho Pedrito, nos dejas un gran legado, canciones con las cuales te vamos a recordar siempre y vamos a hacer que perduren con el paso de los años. No es un adiós, es un hasta luego. Un abrazo fuerte, Pedrito”, expresó el conductor de TV sobre el fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz.

Magaly Medina

En su carta de despedida para Pedro Suárez Vértiz, la periodista escribió: “No era mi amigo, pero lo quería, admiraba y respetaba como si lo fuera. ¡Porque a Pedrito Suárez-Vértiz no había forma de no amarlo! Y él siempre nos trató generosamente, a mi programa y a mí, con muchísima deferencia, estima y cariño. Lo leía diariamente en sus sagaces, alegres, nostálgicos y desinhibidos posts de IG, y me reía mucho cuando decía que yo era la razón por la que jamás le fue infiel a su esposa Cinthya. Un día, hace mucho, pasamos muchas horas conversando en el Hotel Country Club junto a mi amiga Ximena Ruiz-Rosas y a Jaime Bayly. Nos reímos mucho aquel día”.

“Hoy tengo un nudo en la garganta y se me estruja el corazón al pensar que se fue sin que nos volviéramos a ver. Había quedado con Cinthya que iría a visitarlo junto a Luciana Olivares, una amiga que compartíamos y que siempre me transmitía sus cariñosos mensajes. Eso ya no podrá ser. Se fue y nos dejó huérfanos de su música, de su voz y sus palabras. Descansa, Pedrito. Te abrazo hasta el cielo” , añadió Magaly Medina.

Gian Marco

Ante la noticia de la muerte de Pedro Suárez Vértiz, Gian Marco no tardó en despedirse de quien fue su amigo cercano: “La última vez que conversamos fue el 13 de noviembre. Me quedo con todo lo que me dijiste, con esa forma tan tuya y tan particular de decir las cosas. Es que tú eras así, no había medias tintas contigo, ocurrente, creativo, amante absoluto de las guitarras. Podías quedarte horas hablando de la vida, de música, de los Rolling Stones, de sus formas y colores”.

El intérprete de ‘Si me tenías’ terminó su mensaje diciendo: “Tu genialidad consistía en ponernos a todos en el límite y pensar más allá de lo normal. De todas tus canciones me quedo con ‘Me Elevé’. Me acompañó en momentos duros y ahora se quedará por siempre en mí”.

Andrés Wiese

“Despertar con una noticia así, además un día como hoy, es realmente triste y muy difícil de creer. Crecí escuchando tu música y te seguiré escuchando para siempre; gracias por ser parte del soundtrack de mi vida. Descansa en paz, querido”, fue el mensaje del actor tras el deceso de Pedro Suárez Vértiz.

¿Qué enfermedad tenía Pedro Suárez Vértiz?

El reconocido cantante peruano Pedro Suárez Vértiz murió de un infarto el 28 de diciembre de 2023. Durante más de una década y media, Suárez Vértiz combatía contra la disartria, una afección neurológica que deterioró significativamente su capacidad de hablar y lo distanció irremisiblemente de los escenarios.