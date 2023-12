Mujer denuncia agresión por parte de su expareja en presencia de su bebé en Los Lotes

La víctima denunció meses de conflictos y el despojo de su vivienda por parte de su expareja y sus familiares.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Una mujer denunció haber sido víctima de constantes agresiones por parte de su expareja quien incluso llegó a golpearla mientras tenía a su bebé en brazos. Este incidente tuvo lugar en la zona de Los Lotes, en la capital cruceña.

El conflicto entre la pareja se remonta a meses atrás, cuando, según la denunciante, su expareja la despojó de su vivienda mediante engaños, pero a pesar de este suceso, ambos continuaban compartiendo el mismo espacio.

La víctima indicó que familiares de su expareja también están involucrados. «Yo estaba en mi cuarto cambiándome, y él estaba durmiendo. En ese momento, mi cuñado y su señora lo despertaron y le dijeron: ‘tu mujer está yendo a poner una demanda contra la mamá’, fue ahí que me empujó, me dio un puñetazo y me tiró al suelo con mi bebé en brazos», sostuvo la afectada.

La mujer señaló que, no conforme con ello, el hombre tomó un palo y la golpeó en la cabeza.

En un intento desesperado por detener las agresiones, la mujer amenazó al agresor con que estaba grabando la situación. Ante esto, el agresor, visiblemente asustado, se comunicó con su hermano y ambos se dieron a la fuga.

La defensa de la víctima ampliará la denuncia por el delito de feminicidio en grado de tentativa; exigen justicia y que el agresor sea enviado a Palmasola.