Naoya Inoue, «el Monstruo japonés», volvió a noquear e igualó un récord histórico

El último que terminó una pela contra el japonés fue el también filipino Nonito Donaire en 2019, aunque el año pasado volvieron a pelar no tuvo la misma suerte: Naoya lo destruyó literalmente.

INOUE DOES IT 🏆🇯🇵

Two-division undisputed champion and now quite possibly the pound-for-pound number one and 2023 Fighter of the Year.

Round 10 KO over the tough Marlon Tapales, who had his moments and gave a good account of himself.#InoueTapales

pic.twitter.com/ZVR8nQ2BcY

— Teats 🥊 (@teaton73) December 26, 2023