“No vamos a poder pagar las obras”: Alcalde paceño pide al Concejo aprobar el presupuesto reformulado 2023

Fuente: Unitel

El alcalde Iván Arias pidió este domingo al Concejo Municipal de La Paz la aprobación del presupuesto reformulado 2023, en la sesión extraordinaria que fue convocada para esta semana. “En Concejo Municipal no nos quiere aprobar el reformulado tres y eso es ahorcar a la Alcaldía. No vamos a poder pagar las obras, no vamos a poder pagar los servicios a las empresas, quieren que la gente venga a quemar la Alcaldía, es una irresponsabilidad”, aseguró la autoridad municipal durante el inicio de obras de canalización del río Irpavi, este domingo.

Arias consideró que la sesión extraordinaria del Concejo fue convocada “entre gallos y medianoche para esta semana”; Sin embargo, pidió al concejal Jorge Dulón ayudar en la aprobación del POA reformulado de 2023.

“Le pido al concejal Dulon que nos ayude a que esta semana, esa sesión no se realice o esa sesión realmente termine aprobando el POA (reformulado) porque nos va a permitir salir adelante”, manifestó.

En días anteriores, el alcalde Arias denunció que el Concejo Municipal de La Paz pretende “frenar” la aprobación del presupuesto reformulado 2023 de la Alcaldía de La Paz y del Presupuesto Operativo Anual 2024 (POA), pues la entidad deliberante se encontraría en su última semana de sesiones de este año.