No videntes protestan en puertas de la Gobernación de Tarija por recorte presupuestario

Un grupo de personas no videntes se congregó en puertas de la Gobernación de Tarija para exigir la asignación de recursos económicos destinados al Centro de Rehabilitación Sereci 15 de Abril. La demanda primordial es una audiencia directa con el gobernador Oscar Montes.

Los manifestantes, expresando su preocupación y descontento, señalaron que desde octubre pasado no se ha realizado la transferencia de fondos por parte de la gobernación. Esta situación estaría perjudicando en la rehabilitación de las personas, el pago del personal, así como en la provisión de servicios básicos, dejando al centro en una situación precaria.

Luis Alberto Flores, dirigente destacado de la Asociación de no videntes 4 de enero explicó que a pesar de estar contemplados en el Presupuesto Operativo Anual (POA), la Gobernación no ha destinado los fondos necesarios, lo cual está teniendo consecuencias negativas en el grupo de 50 niños y adultos no videntes que acuden regularmente al centro.

«Para finalizar esta gestión, requerimos 150 mil bolivianos», apuntó Flores, haciendo hincapié en la necesidad inmediata de estos recursos para asegurar la continuidad de los servicios esenciales para el sector.