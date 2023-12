Nuevo Congreso: viceministro advierte que lo que pase con el MAS será responsabilidad de Evo

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, advirtió, en las últimas horas, que, si la actual directiva del MAS no convoca a un nuevo congreso, en consenso con las organizaciones sociales acreditadas ante la Central Obrera Boliviana (COB), cualquier cosa que suceda con el Instrumento Político será de responsabilidad de Evo Morales.

«Ya va la tercera llamada de atención al señor Evo Morales. La responsabilidad de cualquier cosa que le pase al instrumento va a tener un nombre, Evo Morales Ayma», afirmó en la red DTV.

Por ello, el viceministro invitó «con mucha diplomacia, caballerosidad y respeto» a Morales a que «convoque a las tres organizaciones sociales acreditadas» para un nuevo congreso, como establece la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR N° 055/2023 del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Como se determinó en la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0344/2023, de 31 de octubre, y la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0392/2023, de 12 de diciembre, la Directiva del MAS-IPSP, reconocida en la gestión 2017, debe convocar a Congreso Nacional Ordinario para la elección de su nueva dirigencia.

En la Resolución TSE-RSP-JUR N° 055/2023 se aclara que no se ha proscrito a ningún militante o dirigente del ejercicio de sus derechos políticos, y se determinó la realización de una nueva convocatoria a un congreso para que se definan las condiciones de postulación y las formas de acreditación de los requisitos establecidos en conformidad al estatuto vigente del MAS-IPSP.

«La convocatoria debe realizarla la dirección nacional, en coordinación y consenso con las organizaciones acreditadas, ¿quiénes son?, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. Está escrito en el estatuto», explicó Villca y enfatizó que si Morales quiere sacar una convocatoria debe sentarse a coordinar con esas tres organizaciones.

Las conclusiones del décimo Congreso del MAS, realizado en Lauca Ñ, Cochabamba, el 3 y 4 de octubre, no fueron registradas por el TSE porque varios de los integrantes de la nueva directiva no acreditaron los requisitos para ocupar eso espacios, incluido Morales quien, incluso, no tenía al día sus aportes al partido.