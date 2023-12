Policía de Congo dispersa con gases nueva protesta opositora

La coalición opositora Lamuka denunció que la Policía atacó a los manifestantes en Kinsasa «con piedras y munición real».

Fuente: DW

La Policía antidisturbios rodeó el miércoles (27.12.2023) la sede del partido de un candidato presidencial en Kinsasa, capital de República Democrática del Congo (RDC) y dispersó con gases lacrimógenos a simpatizantes que querían apoyar una manifestación contra las elecciones generales prohibida por las autoridades.

Un centenar de policías se desplegaron ante la sede del partido Ecidé (siglas en francés de Compromiso por la Ciudadanía y el Desarrollo) del líder opositor Martin Fayulu, donde estaba previsto que comenzara la protesta que derivó rápidamente en violencia ya que los manifestantes lanzaron piedras contra los agentes.

Several wounded as DR Congo police break up banned election protest https://t.co/a9AW1znrJF pic.twitter.com/JhelnmV9qO

— Reuters World (@ReutersWorld) December 27, 2023