Policía identifica a una facción de interculturales y empresarios como los supuestos responsables de la muerte en Pailitas

Erik Holguín, comandante departamental de Santa Cruz, confirmó que ya se realizó la inspección técnica y que se ha colectado otros elementos que se están analizando, mismos que provienen del lugar del hecho, o son elementos que presentaron los interculturales. Habló también de «elementos probatorios, que vinculan a algunos dirigentes y, principalmente, empresarios, de haber convocado y trasladado personas al lugar».

“Vamos a esperar que con los indicios colectados de la Fiscalía se determine la aprehensión o no de todos aquellos que van a ser citados (…) Nosotros no conocemos que los empresarios hayan recibido amenazas, al contrario, sabemos que el enfrentamiento ha sido entre comunarios, no tenemos empresarios heridos. (Por otro lado), las declaraciones de quienes han sido víctimas refieren de quienes habrían solventado los gastos para el traslado de gente serían los empresarios. De todas formas, estamos trabajando en aquello y todos los elementos que estamos colectando nos van a permitir establecer la veracidad o no de las hipótesis que estamos manejando”, indicó el comandante de la Policía.