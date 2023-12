Realizan cabildo nacional repudiando el ecocidio

Fuente: erbol.com.bo

Con la participación de varias organizaciones ciudadanas y carácter autoconvocado este fin de semana se realizó a nivel nacional el primer cabildo ambiental contra el ecocidio y en el que, entre otros, estuvieron presentes representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Comité Nacional de Defensa de la Democracia, coordinadora de Pueblos Indígenas, comunarios afectados de la población de San Buenaventura y bomberos voluntarios de La Paz.

El acto al que se citó a los asistentes a partir de las 18.00, se realizó en Plaza San Francisco donde se preparó un entarimado con amplificadores de sonido, una pantalla gigante, luces y grupos musicales que en un inicio animaron el evento que concentró a varios centenares de personas, mientras que en otras capitales del país se había coordinado para la realización de marchas, plantones y otras protestas.

Entre las solicitudes principales del cabildo se encontraban la abrogación de todas las leyes denominadas incendiarias, es decir aquellas normativas que fomentan las quemas provocadas en áreas verdes y protegidas, pero también se exigió la anulación de todos los derechos, títulos y concesiones mineras en reservas naturales, así como parques nacionales y de todo nivel en general, considerando conjuntamente a las áreas aledañas.

Esta es la primera piedra

Otro de los pedidos fundamentales estuvo vinculado con el resguardo de las fuentes hídricas, aunque contradictoriamente, en las últimas horas, se ha determinado un diez por ciento de reducción en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 de los recursos destinados al agua y al medio ambiente, pues originalmente se previeron Bs 2.342 millones para ese ítem, pero el Legislativo solo contempla Bs 2.100 millones en un proyecto que allí se discute sobre el particular.

La situación que fue denunciada por la Comunidad del Agua se da en un contexto marcado por la de depredación a la naturaleza, a la biodiversidad, a los pueblos indígenas, a los suelos y a los acuíferos. La organización que agrupa a varias instituciones de la sociedad civil también solicitó una audiencia al respecto con el vicepresidente Davis Choquehuanca, además de proponer impuestos para quienes lucren con el agua y sanciones para los que la dañan y contaminan.

“Esperemos que sí, esperemos que realmente toda la población pueda tener conciencia ambiental y también esto que para nosotros es la primera piedra de todo lo que vamos a construir de aquí para adelante para Bolivia. Queremos un futuro mejor, queremos que realmente el medio ambiente tenga la atención pertinente de las autoridades del gobierno central, departamental y municipal”, consideró Nataly Morocco, activista ambiental y coordinadora del cabildo.

Abrogación de las normas incendiarias

Una invitada especial fue Amparo Carvajal, activista hispano boliviana y presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) reseñó la estrecha vinculación existente entre los derechos ambientales y los derechos humanos.

“Cómo no, los derechos humanos son los derechos de todos los habitantes de nuestro planeta…por eso yo no me canso de repetir que no tenemos que dañar el medio ambiente, animales chicos o grandes, sino todos somos necesarios, todos somos importantes, entre lo más importante que es lo que da la vida, miren lo que está pasando ahora…lo más importante para la vida es el agua y el agua nos lo traen los árboles, toda la riqueza que sale naturalmente de la tierra…”

A su turno, Manuel Morales, ejecutivo del Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia), también se refirió al acto aludiendo a la abrogación de las normas “incendiarias”.

“Sí, lo que pasa es que son normas que han estado orientadas al perdonazo de las personas que han desboscado y quemado bosques, pero también están suspendiendo la función económico-social para la reversión de tierras y están autorizando el chaqueo de veinte hectáreas y el uso de la quema racional, todo eso ha generado una política pública para deforestar, por eso es que la abrogación es imprescindible”.

Ley del Agua

Además de ello, Morales también estimó la necesidad de la elaboración y puesta en vigencia de una ley del Agua, al comentar sobre la reducción al presupuesto para recursos hídricos en el PGE 2024, “Sí, no solamente eso, sino que no existe una ley del agua, son diecio0cho años y sobre todo después de la nueva Constitución, se esperaba que el gobierno, o el parlamento, pueda elaborar una nueva Ley del Agua, ya que se lo declara como un derecho humano el acceso al agua”.

“Esta ley del Agua que el MAS sistemáticamente no ha encarado, permitiría, por ejemplo, abrogar disposiciones de la Ley Minera que les da a todos los actores mineros el acceso al agua sin hacer consultas previas o consultas mentirosas, solamente administrativas, entonces necesitamos generar una ley del Agua que sea poderosa y nos permita parar también los incendios”.

Se sumaron voces de los participantes con respecto a la necesidad de la abrogación del paquete de normas incendiarias, tal fue el caso de Víctor Hugo Velasco, presidente de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia y de la Asociación Boliviana de DD.HH., así como vicepresidente de la federación Iberoamericana de DD.HH.

“Ya no hay razón de que existan esas leyes, toda vez de que loa desgracia ha sido total y que además se sobrepone a leyes que tienen que ver con la responsabilidad y la autonomía municipal, entonces los consejos departamentales tienen también una autonomía porque en Bolivia hay un estado autonómico, pero a medias, entonces los pueblos tienen que hacer prevalecer sus derechos a través justamente de sus estatutos autonómicos”.

Asimismo, Velasco enfatizó en la necesidad de que los tres niveles de gobierno coordinen políticas respecto al medio ambiente, “Por eso planteamos una política de los tres niveles del Estado, nacional, departamental y municipios, cada municipio tiene sus recursos, entonces el Estado nacional debe asignar como política pública…esto va generar justamente la nueva metodología que se necesita y la nueva economía que hay que crear, hay que hacer reforestación, obligar a los empresarios que han deforestado a hacer rompevientos…”. (VLM)

