Senador del MAS dice que opiniones de ilegalidad y desconocimiento a sesión del Senado “no sirven”

La Paz, 29 de diciembre del 2023 (ANF). – El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Adolfo Flores afirmó este viernes que las opiniones de ilegalidad y de desconocimiento a las acciones de la sesión de la Cámara de Senadores “no sirven” y que si los jefes de Estado, Luis Arce y David Choquehuanca, no promulgan proyecto de ley sobre manillas electrónicas, lo hará en su momento Andrónico Rodríguez.

“El único que puede desconocer el procedimiento de una norma, no es una autoridad ejecutiva, ni siquiera individualmente un legislador, es el Tribunal Constitucional. (…) Así que respecto a las autoridades que no reconozcan o que desconozcan la sesión de esta semana del Senado, no sirven para nuestra Constitución, no sirve esa opinión. Lo respeto, pero no sirve, tenemos que esperar que nos diga el TCP, es el único que puede manifestarse”, declaró Flores.

El parlamentario advirtió que, si en el plazo de 10 días el Órgano Ejecutivo no promulga el proyecto de Ley de Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia, lo hará el presidente nato de la ALP; pero en el último caso estará en manos de Andrónico Rodríguez.

La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley en medio de receso parlamentario ordenado por Choquehuanca mediante un comunicado y sin establecer una comisión especial. El hecho fue criticado por la oposición y los “evistas” que desobedecieron la orden y llamaron a sesión de comisiones en la Cámara de Diputados.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, informó que el Gobierno no promulgará el proyecto de Ley sobre manillas electrónicas porque la sesión se desarrolló de forma “ilegal” en medio del receso parlamentario.

“Esa ley no tiene ninguna consistencia en su aprobación porque legalmente y oficialmente la Asamblea se encuentra en receso, por lo tanto, cuando venga por acá vamos a ver qué dice la ley. Por el momento esa ley es ilegal, nosotros y nuestro Gobierno no podría promulgar algo que está fuera de la ley», afirmó Torrico.

El senador del MAS Leonardo Loza también señaló que si el Órgano Ejecutivo no promulga la ley, lo tendrá que hacer el presidente de la Cámara de Senadores.

