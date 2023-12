Sismo de magnitud 4,7 en Turquía

Un terremoto de magnitud 4,7 se registró en Turquía. Su epicentro se situó a 20 km al sureste de İhsangazi, informó el Servicio Geológico de EE.UU. este miércoles.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 6,5 km. Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.8 || 23 km SE of #Kastamonu (#Turkey) || 5 min ago (local time 16:04:14). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/3YnIj4Ipcb

— EMSC (@LastQuake) December 27, 2023