«¡Tuvimos que escapar!»: Noche de terror y tortura para una familia en el Trópico de Cochabamba

Tuvieron que escapar del Trópico porque temían por sus vidas, les quitaron su casa un vehículo que era usado por la mujer para trabajar. La fémina relató que sufrió toques impúdicos por parte del corregidor, cuando la llevaron al calabozo.

“Dentro de mi casa me golpearon y llevaron donde el corregidor, mi esposo estaba colgado del techo (…) No puede quedar así lo que nos han hecho. Yo no puedo olvidar lo que me hicieron, a la entrada al calabozo me dijo ‘podemos arreglar de otra forma’ y me tocó todo mi cuerpo”, es parte del crudo relato.